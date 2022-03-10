T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şahan Gökbakar: Doların yeşiline değil ağacın yeşiline sevdalı olsalar keşke

"Beşiktaş’ta 112 Kanserli ağaç kesilmiş; insanlar bana 'ses çıkarmayacak mısın?' yazıyor"

10 Mart 2022 21:30

Komedyen Şahan Gökbakar, "Büyük holdingler var ya bizim ülkede; sahipleri, eşleri, çocukları sosyal sorumluluk projeleri yaparlar, orkestra kurar sanata önem verirler, sporu desteklerler vs ama ormanı, ağacı kestirip kömür sahası açmaya çalışırlar. Doların yeşiline değil ağacın yeşiline sevdalı olsalar keşke" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökbakar, "Beşiktaş’ta 112 Kanserli ağaç kesilmiş. İnsanlar bana 'ses çıkarmayacak mısın?' yazıyor. Çıkarmayacağım, çünkü belediye basta olmak üzere, bilim insanları, orman müdürlüğü vs tüm yetkililer kesilsin demiş. Yanlış uygulama ise verin mahkemeye. Ama zeytin ağaçları kesilmesin demeye devam!" ifadelerini kullandı.

Komedyen Şahan Gökbakar, ağaç kesimleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gökbakar, şu ifadeleri kullandı;

"Rant uğruna kesilecek ağaçlara ses çıkartırım"

şahangökbakarzeytinağaçbeşiktaş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24