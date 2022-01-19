Şahan Gökbakar'dan Fırat Tanış'a 'tiyatro' tepkisi: Ne yeri ne de zamanı bunların

"Bu kervana 'artistlik yapma' lafına artistler, "bu olanlar resmen komedi, komik oluyorlar artık" gibi laflara komedyenler gibi devam eder durur. Bu lafların hiçbiri hakaret içermez. İsteyen istediği gibi konuşsun demokrat kardeşler. Ne yeri, ne zamanı, ne ortamı bunların bence."

Ne olmuştu? İmamoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada hükümetin metro hattını engellediğini dile getirerek, "İstanbul'a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanmıştı. Oyuncu Fırat Tanış bunun üzerine, Twitter hesabından İmamoğlu'nun konuşmasını paylaşarak İBB Başkanı'nı şu ifadelerle eleştirmişti: "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün" Ekrem İmamoğlu, bu eleştirinin ardından yeni bir paylaşım yapmış ve başta Tanış olmak üzere tüm sanatçılardan özür dilemişti.