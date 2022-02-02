Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a: Hayal kırıklığı oldunuz

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gökbakar, "Başkan siz neyi anlatıyorsunuz? Ne sosyal medyası, ne algısı ne, ne dış güçleri ne diyorsunuz Allah aşkına? Ligde düşme hattıyla 3 puan var, gençleştirme dediğin takıma 36 yaşında adam aldın, Gedson'u da Beşiktaş'a kaptırdın, sonra da çıkıp racon kesen konuşmalar" diye yazdı.