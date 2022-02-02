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Spor

Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a: Hayal kırıklığı oldunuz

"Ligde düşme hattıyla 3 puan var, gençleştirme dediğin takıma 36 yaşında adam aldın, Gedson'u da Beşiktaş'a kaptırdın, sonra da çıkıp racon kesen konuşmalar"

02 Şubat 2022 19:20

Oyuncu Şahan Gökbakar, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı eleştirerek, "Büyük umutlar ve vaatlerle gelip, hayal kırıklığı oldunuz" dedi.
 
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gökbakar, "Başkan siz neyi anlatıyorsunuz? Ne sosyal medyası, ne algısı ne, ne dış güçleri ne diyorsunuz Allah aşkına? Ligde düşme hattıyla 3 puan var, gençleştirme dediğin takıma 36 yaşında adam aldın, Gedson'u da Beşiktaş'a kaptırdın, sonra da çıkıp racon kesen konuşmalar" diye yazdı.
 
Gökbakar şöyle devam etti:

"Son derece başarısız bir başkan ve yönetimsiniz"

"Söylenecek tek şey var.Lafı gevelemenin alemi yok. Galatasaray tarihinin en kötü dönemini yaşatan, son derece başarısız bir başkan ve yönetimsiniz. Büyük umutlar ve vaatlerle gelip, hayal kırıklığı oldunuz. Ne söylerseniz söyleyin gerçek bu başkan"
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