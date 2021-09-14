Şahan Gökbakar'dan binlerce beğeni alan 'aşı' paylaşımı: Çipleseydiniz daha iyiydi

Son zamanlarda toplumsal olaylarda ses getiren açıklamalarıyla gündem olan komedyen Şahan Gökbakar'ın Instagram hesabında yaptığı aşı karşıtlarıyla ilgili yaptığı paylaşım, binlerce beğeni aldı. Gökbakar, ironi yaparak "Bakın ne haldeyim! Sorumlusu kim bunun? Tabii ki, Küresel Güçler... " dedi.

"Çipleseydiniz daha iyiydi"

Gökbakar Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bu sabah baş ağrısı, ışığa-sese aşırı duyarlılık ve ishal şikayetleriyle uyandım. Bakın ne haldeyim! Sorumlusu kim bunun? Tabii ki, Küresel Güçler... Hücre çekirdeğime etki edip beni bu hale getirdiniz de elinize ne geçti? Büyük oyun, büyük oyun dediğiniz bu muydu? Çipleseydiniz daha iyiydi... Allah sizi bildiği gibi yapsın Bill Gates ve küresel arkadaşları...' ifadelerini kullandı.