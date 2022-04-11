Şahan Gökbakar'dan Bakan Karaismailoğlu'na: Kar fırtınasında millet bahçesine inmek zor olmaz mı?

Komedyen Şahan Gökbakar, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "Atatürk Havalimanı hikâyesi kapandı gitti" sözleri üzerine, "Kar fırtınasında millet bahçesine inmek zor olmaz mı?" diye sordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen günlerde Atatürk Havalimanı'nın bir daha kullanıma açılıp açılmayacağına ilişkin soruya, "Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti" diye yanıt vermişti.

Komedyen Şahan Gökbakar, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kar fırtınasında, bakanların uçaklarının Atatürk Havalimanı'na indiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

''Hani o zor günde imdada yine Atatürk yetişmişti... O açıdan... Yok, sesli düşünüyorum da; Millet Bahçesine iniş zor olmaz mı?

Hatırlatma: Kar fırtınası İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’i kapatınca, İstanbul’a gelen bakanlarımızın uçakları Atatürk havalanana inmişti. "Çünkü Atatürk havalimanı kuzey rüzgârlara kapalı ve fırtınadan görece çok az etkileniyor" denilmişti.

Not: Şahsen İstanbul Havalimanı’nı beğeniyor ve kullanıyorum. Güzel bir proje. Ama Atatürk Havalimanı da çok önemli bir yatırım. Korunmalı ve tekrar vatandaşın hizmetine sunulmalı. Her turlu koşul için ikinci bir alternatif olmalı diye düşünüyorum."

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