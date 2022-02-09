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Şahan Gökbakar: Ben de halkım, ya kimin yanında olacaktım?

"Manevi olarak kendimi sorumlu hissettiğim bu halkın, bu milletin yanında olacağım tabii"

09 Şubat 2022 13:18

Komedyen Şahan Gökbakar, "Manevi olarak kendimi sorumlu hissettiğim bu halkın, bu milletin yanında olacağım tabii, Ben de halkım, ya kimin yanında olacaktım?" paylaşımını yaptı. 

Gökbakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beni yıllardır sevgiye boğan, yaptığım işlere rekorlar kırdıran, gördüğünde mutlu olan, beraber güldüğümüz, beni ailesinden bir fert gören ve manevi olarak kendimi sorumlu hissettiğim bu halkın, bu milletin yanında olacağım tabi! Ben de halkım! Ya kimin yanında olacaktım?" ifadesini kullandı. 

Şahan Gökbakarhalkmillet
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