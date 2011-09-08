Şahan, Erol Köse'yi polise şikayet etti!

T24

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığı ile kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü Erol Köse hakkında şikayette bulunmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi.Yaklaşık 1,5 saat emniyette kalan Gökbakar, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Gökbakar, Erol Köse'nin kendisi hakkında söylediklerini ciddiye almadığını belirterek, ''Biz söylenenler hakaret içerdiği için, hukuk ile ilgili, polis ile ilgili gerekli şikayetlerimizi yaptık. Ancak, insanlar bir şeyleri internette de olsa yazarken, yazdıkları kişilerin ailesi olduğunu, sevdiklerinin olduğunu düşünmeli buna göre daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyorum. İddiaları kanıtlayacak, kanıtlayamazsa mahkemenin verdiği karara katlanacak'' dedi.Şahan Gökbakar, daha sonra emniyetten ayrıldı.