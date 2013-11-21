T24 LogoT24 Logo
Spor

Sahalardan uzak olan Messi bu kez ceketi ile dünya gündeminde

Geçtiğimiz sezon 46 gol kaydeden Arjantinli yıldız Lionel Messi, Barcelona'da düzenlenen bir törenle altın ayakkabısını aldı

21 Kasım 2013 13:12

2012-13 sezonunu Avrupa gol kralı olarak tamamlayan Barcelona'lı futbolucu Lionel Messi, ödülüne kavuştu. Geçtiğimiz sezon 46 gol kaydeden Arjantinli yıldız, Barcelona'da düzenlenen bir törenle altın ayakkabısını aldı. Ödül töreninde Messi'nin giydiği ceket de dikkat çekti. Özellikle sosyal medyada kullanıcılar Messi'nin ceketiyle ilgili eğlenceli yorumlar yaptı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, konuyla ilgili haberinde "Güzel ayakkabı ama ceket utanç verici" başlığını attı.

Haberde Altın Ayakkabı alan Barcelonalı yıldızın, giyimi konusunda  ödülden uzak olduğu belirtildi.

Messi'nin daha önce benzer ödül gecelerinde giydiği ilginç ceketler de davetlilerin ve basının dikkatini çekmişti.

Daha önce 2009-10 ve 2011-12 sezonlarında Avrupa'nın en skorer oyuncusu olan Lionel Messi, böylelikle Altın Ayakkabı ödülünü 3. kez kazanan ilk futbolcu oldu.

Messi, "Altın Ayakkabı ödülünü aldığım için çok mutluyum. Bu sadece bireysel bir ödül değil, aynı zamanda takımıma da verilen bir ödül. Eğer takımım bana yardımcı olmasaydı ben bu kadar gol atamazdım" dedi.

Lionel Messi, sakatlığı ve sahalara dönüşüyle de ilgili önemli açıklamalarda bulundu: "Yeni yılın ilk maçı olacak gibi görünüyor. Her şey tedavinin nasıl ilerleyeceğine bağlı. Vücudumu güçlendirmek istiyorum. Sahalara döndükten sonra yeni bir sakatlık yaşamak istemiyorum. Açıkçası dönmek için baskı hissetmiyorum."

Bu sezon 11 maçta sekiz kez rakip fileleri havalandıran Messi, Barcelona'nın Real Betis ile oynadığı karşılaşmada arka adalesinden sakatlanmıştı. Messi'nin yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ETİKETLER

messibarcelonaceketaltın ayakkabısakatlıkfutbolödültörendünyaçok konuşuldusosyal medya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24