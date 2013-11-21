Sahalardan uzak olan Messi bu kez ceketi ile dünya gündeminde

2012-13 sezonunu Avrupa gol kralı olarak tamamlayan Barcelona'lı futbolucu Lionel Messi, ödülüne kavuştu. Geçtiğimiz sezon 46 gol kaydeden Arjantinli yıldız, Barcelona'da düzenlenen bir törenle altın ayakkabısını aldı. Ödül töreninde Messi'nin giydiği ceket de dikkat çekti. Özellikle sosyal medyada kullanıcılar Messi'nin ceketiyle ilgili eğlenceli yorumlar yaptı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, konuyla ilgili haberinde "Güzel ayakkabı ama ceket utanç verici" başlığını attı.

Haberde Altın Ayakkabı alan Barcelonalı yıldızın, giyimi konusunda ödülden uzak olduğu belirtildi.

Messi'nin daha önce benzer ödül gecelerinde giydiği ilginç ceketler de davetlilerin ve basının dikkatini çekmişti.

Daha önce 2009-10 ve 2011-12 sezonlarında Avrupa'nın en skorer oyuncusu olan Lionel Messi, böylelikle Altın Ayakkabı ödülünü 3. kez kazanan ilk futbolcu oldu.

Messi, "Altın Ayakkabı ödülünü aldığım için çok mutluyum. Bu sadece bireysel bir ödül değil, aynı zamanda takımıma da verilen bir ödül. Eğer takımım bana yardımcı olmasaydı ben bu kadar gol atamazdım" dedi.

Lionel Messi, sakatlığı ve sahalara dönüşüyle de ilgili önemli açıklamalarda bulundu: "Yeni yılın ilk maçı olacak gibi görünüyor. Her şey tedavinin nasıl ilerleyeceğine bağlı. Vücudumu güçlendirmek istiyorum. Sahalara döndükten sonra yeni bir sakatlık yaşamak istemiyorum. Açıkçası dönmek için baskı hissetmiyorum."

Bu sezon 11 maçta sekiz kez rakip fileleri havalandıran Messi, Barcelona'nın Real Betis ile oynadığı karşılaşmada arka adalesinden sakatlanmıştı. Messi'nin yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.