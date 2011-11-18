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Spor

Sahadaki rekabetleri sanal alemde de sürüyor MUĞLA (A.A)

18 Kasım 2011 14:39

-Sahadaki rekabetleri sanal alemde de sürüyor MUĞLA (A.A) - 18.11.2011 -  Hangisinin dünyanın en iyi futbolcusu olduğu tartışılan Real Madridli Cristiano Ronaldo ile Barcelonalı Lionel Messi'nin yeşil sahalardaki rekabeti, sanal ortamda da sürüyor.  Kulüplerin ve futbolcuların yeşil sahalardaki rekabetleri, dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi olan ve kullanıcı sayısı 700 milyonu aşan Facebook'ta da devam ediyor.  Facebook'ta futbolcular adına açılan sayfalar içinde Real Madrid'de forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yaklaşık 36 milyon 250 bin hayranla ilk sırada bulunuyor. Ronaldo'nun ardından ikinci sırada ise Arjantinli oyuncu Lionel Messi geliyor. Barcelonalı yıldızın hayran sayısı ise yaklaşık olarak 27 milyon. Yeşil sahalardaki performansı kadar özel hayatıyla da dikkatleri çekmeyi başaran David Beckham ise ilerlemiş yaşına rağmen popülerliğini koruyor. Facebook'ta Beckham'ı takip eden hayran sayısı ise 14 milyondan fazla. Türk futbolcular içinde de Galatasaray'ın eski kaptanı, Atletico Madrid'li Arda Turan'ın sayfasındaki yaklaşık 2 milyon olan hayran sayısı, her geçen gün artıyor. Türkiye'de top koşturan yabancı futbolcular içinde en fazla hayrana sahip futbolcu ise 1 milyon 700 bin hayranla Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaptanı Alex De Souza. Bu oyuncuyu 1 milyon 200 bin hayranla Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma takip ediyor. En fazla hayran ve takipçisi bulunan ilk 10 kulüp arasında Türkiye'nin 3 büyük takımı da yer alıyor.  Galatasaray 6 milyon, Fenerbahçe 5 milyon, Beşiktaş ise yaklaşık 3 milyon hayran sayısı ile dikkati çekiyor. Kulüplerin Facebook'taki hayran sayıları da sırasıyla şöyle: Barcelona 22,5 milyon, Real Madrid 21,5 milyon, Manchester United 20 milyon 400 bin, Arsenal 8 milyon, Liverpool 7,5 milyon, Milan 6 milyon 650 bin, Galatasaray 6 milyon 180 bin, Fenerbahçe 5 milyon 20 bin, Beşiktaş 2 milyon 950 bin, Juventus 2 milyon 630 bin.

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