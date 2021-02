Süper Lig’in 14. haftasının ilk maçında Atakaş Hatayspor-Trabzonspor karşı karşıya geldi. Geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor deplasmanından da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 6. maçta da kaybetmedi. İki teknik adam maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Atakaş Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Sahada tek oynayan Hatayspor'du" ifadelerini kullandı.

İki teknik adamın maç sonu görüşleri şu şekilde:

Ömer Erdoğan "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Futbolun adaletsizliğini gördük. Her şeyi yaptılar sahada. İstediğimiz şekilde oynadık, çok pozisyona girdik. Sahada tek oynayan Hatayspor'du. Sadece iki korner kullandılar ve bir tanesi gol oldu. Futbolun adil olmadığını gördük. Trabzonspor hiçbir şey yapmadan buradan galibiyetle ayrıldı" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, "Hatayspor iyi bir takım, iyi bir takım kurmuşlar. Her oyunu oynayabilen oyunculara sahipler. Hayat sana birtakım deneyimler kazandırıyor. Pragmatik olmak gerekir. Trabzonspor'un her zaman oyun kalitesi olmayacak. Bazen böyle galibiyetler olacak. Zaman içinde birtakım şeyler gelişecek. Şu an itibarıyla başımızı yeniden yukarıya kaldırdığımız zaman geldi. Cumartesi günü çok önemli bir maç var. Trabzonspor taraftarını biliyoruz, enerjilerini hissediyoruz. Hatalarımızı minimuma indireceğiz. Hücum aksiyonlarına çalışıyoruz. Kazanarak bunu hızlandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.