Sahada soyundu

Belçika Süper Ligi’nde, Germinal Beerschot takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelen Cercle Brugge takımının oyuncusu Bram Vanden Bussche’nin, saha kenarında tamamen soyunup şortunu değiştirmesi büyük olay oldu.



Germinal Beerschot-Cercle Brugge maçının 87. dakikasında oyuna girmeyi bekleyen, konuk ekip oyuncusu Vanden Bussche’nin, şortunu saha kenarında değiştirmesi ve dolayısıyla vermiş olduğu çıplak görüntü, Belçika’da spor gündemini altüst etti.



Olay, Vanden Bussche’nin iki renk şort giydiğini fark eden maçın hakemi Philippe Vinche tarafından uyarılmasıyla baş gösterdi. Beyaz şortunun içine, siyah iç çamaşırı giydiği için hakem tarafından uyarılan Bussche, maçın bitimine az bir süre olduğu için soyunma odasına gidemediğini açıkladı. Olay esnasında takım arkadaşı Foley’e kimsenin görmemesi için arkasını kapatmasını söylediğini dile getiren Bussche, "Foley gelene kadar iş işten geçtiğini, televizyonlarda kendi görüntümü izleyince anladım. Bütün kameralar benim çıplak görüntümü çekmişler" diyerek, şaşkınlığını ifade etti.



Olay futbolcu, maçtan sonra vücudunun beğenildiğine dair, yüzlerce kızdan SMS aldığını söylerken, kızların yanı sıra eşcinsellerden de pek çok teklif aldığını açıkladı.



Öte yandan, UEFA kuralları gereği, oyuncuların tek renk şort giymesi gerektiğini belirten orta hakem Vinche, "Bussche’yi bu şekilde oyuna alamazdım. Aksi takdirde, bundan ceza alabilirdim" diyerek kendini savundu.

