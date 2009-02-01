T24 LogoT24 Logo
Spor

Sahada ölümden döndü

Zonguldak Süper Amatör Ligi karşılaşmasında yere yığılıp dili boğazına kaçan 26 yaşındaki Sercan Külah'ı, antrenörü Suat Acar'ın müdahalesi

01 Şubat 2009 02:00

Zonguldak Süper Amatör Ligi karşılaşmasında hava topu mücadelesinde kaleciyle çarpışması sonucu yere yığılıp dili boğazına kaçan 26 yaşındaki Sercan Külah'ı, antrenörü 54 yaşındaki Suat Acar'ın müdahalesi kurtardı.

Antrenörün kilitlenen çenesini açıp, dilini düzelttiği futbolcu hastanede gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Üzülmezspor, geçtiğimiz hafta sonu 25 Ocak'ta Karadenizspor ile karşılaştı. 2-0 Karadenizspor'un üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın 75'inci dakikasında kornerden gelen ortaya kafa vurmak isteyen Üzülmezsporlu Sercan Külah, kaleciyle çarpışarak yere yığıldı. Yerde hareketsiz yatan futbolcuya ilk müdahaleyi antrenörü Suat Acar yaptı. Diğer futbolcuların yardımıyla Külah'ın kilitlenen çenesini açan Acar, boğazına kaçan dilini düzeltti. Genç futbolcu, yarı baygın halde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Sercan Külah sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Sercan Külah, yaşadığı talihsiz olayın ardından dün Kilimli Belediyespor ile oynadıkları karşılaşmada yine formasını giydi. Defans oyuncusu Sercan Külah, 1-0 kazandıkları karşılaşmada performansıyla göz doldurdu. Genç futbolcuya taraftarlar da sevgi gösterisinde bulundu. Geçen haftaki karşılaşmada ölümden döndüğünü belirten Sercan Külah, "Bir hava topu mücadelesinde kalecinin darbesiyle yerde kaldım. Dilim boğazıma kaçmış. Başıma gelenleri hastanede öğrendim. Hocamın yardımıyla hayata döndüm. Yeniden futbol oynayabildiğim için çok mutluyum" dedi.

22 yıllık antrenör Suat Acar ise, geçmişte sağlık doktorlarından ilk yardım dersi aldığını, daha önce de Sercan gibi dilini yutan 3 futbolcuyu daha müdahalesiyle hayata döndürdüğünü söyledi.

(DHA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24