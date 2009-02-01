Sahada ölümden döndü

Zonguldak Süper Amatör Ligi karşılaşmasında hava topu mücadelesinde kaleciyle çarpışması sonucu yere yığılıp dili boğazına kaçan 26 yaşındaki Sercan Külah'ı, antrenörü 54 yaşındaki Suat Acar'ın müdahalesi kurtardı.



Antrenörün kilitlenen çenesini açıp, dilini düzelttiği futbolcu hastanede gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.



Üzülmezspor, geçtiğimiz hafta sonu 25 Ocak'ta Karadenizspor ile karşılaştı. 2-0 Karadenizspor'un üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın 75'inci dakikasında kornerden gelen ortaya kafa vurmak isteyen Üzülmezsporlu Sercan Külah, kaleciyle çarpışarak yere yığıldı. Yerde hareketsiz yatan futbolcuya ilk müdahaleyi antrenörü Suat Acar yaptı. Diğer futbolcuların yardımıyla Külah'ın kilitlenen çenesini açan Acar, boğazına kaçan dilini düzeltti. Genç futbolcu, yarı baygın halde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Sercan Külah sağlığına kavuşarak taburcu oldu.



Sercan Külah, yaşadığı talihsiz olayın ardından dün Kilimli Belediyespor ile oynadıkları karşılaşmada yine formasını giydi. Defans oyuncusu Sercan Külah, 1-0 kazandıkları karşılaşmada performansıyla göz doldurdu. Genç futbolcuya taraftarlar da sevgi gösterisinde bulundu. Geçen haftaki karşılaşmada ölümden döndüğünü belirten Sercan Külah, "Bir hava topu mücadelesinde kalecinin darbesiyle yerde kaldım. Dilim boğazıma kaçmış. Başıma gelenleri hastanede öğrendim. Hocamın yardımıyla hayata döndüm. Yeniden futbol oynayabildiğim için çok mutluyum" dedi.



22 yıllık antrenör Suat Acar ise, geçmişte sağlık doktorlarından ilk yardım dersi aldığını, daha önce de Sercan gibi dilini yutan 3 futbolcuyu daha müdahalesiyle hayata döndürdüğünü söyledi.



(DHA)