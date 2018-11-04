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Sahada kalp krizi geçiren Nijeryalı futbolcu öldü

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, Yeşilköyspor-Sarayköyspor maçının 35'inci dakikasında sahada kalp krizi geçiren forvet oyuncusu Nijeryalı Mawodayo Ebenezer Mawoyeka (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

04 Kasım 2018 20:56

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, Yeşilköyspor-Sarayköyspor maçının 35\'inci dakikasında sahada kalp krizi geçiren forvet oyuncusu Nijeryalı Mawodayo Ebenezer Mawoyeka (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yeşilköyspor ile Sarayköyspor, Süper Amatör Lig maçında Servergazi Stadı\'nda karşılaştı. Deplasmana giden Sarayköspor\'un geçen yıl Burdur\'un Bucak ilçesinden transfer ettiği Nijeryalı forvet oyuncusu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka, maçın 35\'inci dakikasında aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mawoyeka, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Mawoyeka, yapılan müdahaleye rağmen öldü. Maç ise hakem tarafından tatil edildi. Futbolcunun ani ölümü, iki takımda da şok etkisi yarattı. Sarayköysporlu futbolcular ve yöneticiler hastaneye akın etti.

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