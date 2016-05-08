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Spor

Sahada kalp krizi geçiren futbolcu hayatını kaybetti

"Elimizden gelen her şeyi denedik"

08 Mayıs 2016 02:26

Dinamo Bükreş'in Kamerunlu futbolcusu Patrick Ekeng, Viitorul Constanta'ya karşı oynanan maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sputnik’in haberine göre, Romanya 1. Ligi Şampiyonluk Grubu’nda Dinamo Bükreş ile Viitorul arasında oynanan maçta Dinamo Bükreş'in Kamerunlu orta saha oyuncusu Patrick Ekeng, maçın 70. dakikasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

​Maçın 63. dakikasında oyuna dahil olan Ekeng, 70. dakikada bir anda bilinç kaybı yaşadı ve yere düştü. Ambulansla hemen hastaneye götürülen Ekeng, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

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