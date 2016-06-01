Spor
Sahada biten Fenerbahçe-Galatasaray kapışması, sosyal medyada sürdü
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki basketbol maçından sonra, iki takım da resmi twitter sayfalarından birbirine göndermede bulundu
Fenerbahçe, sosyal medyadan Galatasaray'a göndermede bulundu, sarı-kırmızılılar yanıt vermekte gecikmedi.
Fenerbahçe, Galatasaray’ı yendikleri maç sonrasında önce “Euoleague’e hoşgeldin” paylaşımı yaptı, ardından “Şartlar eşitse sonuç kaçınılmazdır” diyerek ezeli rakibine üstünlüğünü gösterdi.
Galatasaray da sessiz kalmayarak, erkekler ve kadınlarda kazanılan Avrupa kupalarının fotoğrafını yayınladı.
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