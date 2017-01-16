T24 LogoT24 Logo
Spor

"Saha dışı sonuçlar düzelir ancak Türk halkının futboldan uzaklaşmasını ne yapacağız?"

Uğur Vardan: Eto’o’nun sahadaki varlığı büyük kazanım

16 Ocak 2017 12:56

Hürriyet yazar Uğur Vardan, Gaziantepspor'un yeni stadında oynadığı ilk maçta tribünlerin boş kalmasına ilişkin olarak "Kötü bir futbolun ardından çok kritik bir maçı yitirmek mi yoksa yepyeni stadının açılışında tribünlerin sadece beşte birinin dolması mı.Sanırım ikincisi zira saha dışı sonuçlar düzelir ancak Türk halkının futboldan uzaklaşmasını ne yapacağız bilmiyorum" dedi. Rıza Çalımbay'ın Antalyaspor'u disiplinli ve organize bir ekip yaptığını da belirten Vardan 3-0'lık Antalya galibiyetine ilişkin olarak "Eto’o’nun sahadaki varlığı büyük kazanım. Kamerunlu’yu devre arasında vermeyerek kendileri adına iyi yaptıkları kesin. Danilo, Deniz ve Mbilla ön plana çıkan diğer isimlerdi. Gaziantepspor’daysa M. Demir ileride gayretliydi ancak kendisine ulaşan top o kadar azdı ki o da yetersiz kaldı" diye yazdı.

Vardan'ın Hürriyet'teki yazısı şöyle:

 

Gaziantepspor için hangisi daha kötü bilmiyorum...Kötü bir futbolun ardından çok kritik bir maçı yitirmek mi yoksa yepyeni stadının açılışında tribünlerin sadece beşte birinin dolması mı... Sanırım ikincisi zira saha dışı sonuçlar düzelir ancak Türk halkının futboldan uzaklaşmasını ne yapacağız bilmiyorum. Tamam, güvenlik için üst kısımlar boş bırakılmış ama 7 bin düşük rakam... Düşünün biletler 10-20 TL, 19 yaş altı taraftarlar ücretsiz, gelen her taraftara forma hediye ancak beklenen ilgi yok.

 

O top direkten dönmese

 

Maç başlayınca taraftarın bu tavrına biraz anlam verir gibi olduk. Takımları üst üste yediği iki golün ardından yelkenleri suya indirdi ve teslimiyet havasında maçı tamamladı. Eğer 11. dakikada Musa’nın kafa vuruşunda top direkten dönmese de Antalya ağlarına gitse de çok bir şey değişmezdi gibi görünüyor.

Rıza Çalımbayın Antalyaspor’u çok disiplinli, organize bir ekip... Eto’o’nun sahadaki varlığı büyük kazanım. Kamerunlu’yu devre arasında vermeyerek kendileri adına iyi yaptıkları kesin. Danilo, Deniz ve Mbilla ön plana çıkan diğer isimlerdi. Gaziantepspor’daysa M. Demir ileride gayretliydi ancak kendisine ulaşan top o kadar azdı ki o da yetersiz kaldı.

ETİKETLER

Uğur Vardanboş stadlarGaziantepsporAntalyaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24