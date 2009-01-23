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Spor

Sagnol veda etti

Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Willy Sagnol, aktif futbol hayatına 31 yaşında son noktayı koydu.

23 Ocak 2009 02:00

Aşil tendonundaki sakatlığı iyileşmeyen Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Willy Sagnol, aktif futbol hayatına 31 yaşında son noktayı koydu.

Bayern Münih'in Fransız oyuncusu Willy Sagnol, aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle futbol kariyerini noktalama kararı aldı.

Ağustos ayında aşil tendonundan ameliyat olan Sagnol'un sıkıntıları bu operasyondan sonrada sürdü.

Rehabilitasyon döneminin ardından çalışmalara başlayan Sagnol'ün tendonundaki ağrıların dinmemesi deneyimli futbolcuyu yol ayrımına getirdi.

31 yaşındaki futbolcu ile konuştuğunu belirten Bayern Münih Başkanı Karl Heinz Rummenige, Sagnol'ün geleceği ile ilgili umutsuzluğa kapıldığını ve futbolu bırakma kararı aldığını söyledi.

Rummenige, Fransız futbolcunun aceleci davranmış olabileceğini ancak şu aşamada kararına saygı duymaktan başka yapabilecek birşeyin olmadığını belirtti.

Karyerine Saint Etıenne'de başlayan, ardından Monaco'da top koşturan Sagnol, 2000 yılında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Sagnol, Bayern'de 5 Almanya şampiyonluğu, 4 kupa ve 2001 yılında da şampiyonlar ligi şampiyonluğu kazanmıştı.

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