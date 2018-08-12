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Sağlıkta şiddet bitmiyor; yoğun bakım kapısını kırıp doktora saldırdılar

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

12 Ağustos 2018 10:30

Elazığ'da, kalp krizi geçirip ölen Şahin Yılmaz'ın yakınları, hastanenin yoğun bakım servisinin kapsını kırarak doktor ve hastane personeline saldırdı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah saat 06.00 sıralarında kalp krizi geçiren Şahin Yılmaz, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Yılmaz, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Kardiyoloji Koroner Yoğun Bakım Ünitesine alındı. Saat 09.00 sıralarında tekrar kalp krizi geçiren hastaya, Araştırma Görevlisi Dr. İsmail Polat ile sağlık personeli müdahale etti. Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Hasta yakınlarına Dr. İsmail Polat, Şahin Yılmaz'ın hayatını kaybettiği haberini verdi. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Yılmaz'ın yakınları, yoğun bakım kapısını kırarak içeri girip doktor ve personele saldırdı. Yaşanan arbede güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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