Sağlıkta borçlar siliniyor

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetleri karşılığında bakanlığa ve bağlı kuruluşlara olan borçlar konusunda düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, bin TL'nin altındaki borçlar silinecek, 1.001-1.999 TL arasında borçlu olanlar, bin TL daha az ödeyecek, 2 bin TL'nin üzerindeki borçlarda ise 1 yıl içinde ödeme yapılması durumunda borcun sadece yarısı tahsil edilecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“15 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde tedavi olan ve sosyal güvence kapsamında olmadıkları için borçlananların, 31 Aralık 2014'e kadar tahsil edilemeyen bin TL ve altındaki hastane borçlarının tamamı, 1.001 -1.999 TL arası borçların bin TL’lik kısmı (geri kalan kısmın ödenmesi halinde) 2 bin TL ve üzerindeki borçların, 15 Nisan 2015 tarihinden itibaren 1 yıl içinde yani 15 Nisan 2016 tarihine kadar yarısının ödenmesi durumunda, kalan tutarın tamamı faizleri ile birlikte silinecektir.”