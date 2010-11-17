-SAĞLIKLI YAPILAŞMADA 1 OCAK DÖNEMEÇ ANKARA (A.A) - 17.11.2010 - Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, 1 Ocak 2011'de binalara enerji kimlik belgelerinin verilmeye başlanacağını, yapı denetiminin 19 ilden 81 ile yaygınlaştırılacağını, 1 Ocak 2012 itibariyle de müteahhitlik alanının kayıt altına alınacağını, belgeli usta çalıştırma döneminin başlayacağını anlattı. Demir, Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES) ile yerleşim yerlerinin mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarının güçlendirilmesine yönelik ''yol haritası'' oluşturulduğunu söyledi. KENTGES için 2009'da şura düzenlendiğini, ilgili tüm kurumları bağlayan eylem planlarının belirlendiğini ve YPK kararı olarak yayımlandığını anlatan Demir, strateji belgesinde 19 ana hedefin bulunduğunu, bunlara ulaşmak için 42 strateji ve 100 eylemin planlandığını söyledi. Bu eylemlerden 37'sinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'yla ilgili olduğuna dikkati çeken Demir, ''Strateji belgesinin yayımlanmasıyla yepyeni bir safhaya geçmiş oluyoruz. O da Bakanlığın yeniden yapılandırılması'' dedi. Demir, 37 eylem değerlendirildiğinde Bakanlığın yeniden yapılandırmada ''planlama, projelendirme, yapım ve yapımla ilgili diğer süreçlerde bir otorite olarak öngörüldüğünü'' belirterek, ''Bunlarla ilgili politikaları belirleyecek, anayasada belirlenen yasalarla oluşturulan ve oluşturulacak olan alanlarla ilgili bakanlık çalışmasını tamamen organize etmeye yönelik bir çalışma. Bu çok önemli, çok kapsamlı ve kapasiteli bir çalışma'' dedi. Bakanlığın yapım alanlarından büyük ölçüde çekilmesiyle ''zayıfladığı, güç kaybettiği'' gibi bir algı oluştuğunu, ancak bunun doğru olmadığını kaydeden Demir, Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu ve Bakanlığın kentleşme alanına yoğunlaştığını söyledi. -''TEŞKİLAT YASASI, MUHTEMELEN SEÇİM SONRASINA KALABİLİR''- Teşkilat yasasındaki değişikliğin ne zaman yapılabileceğiyle ilgili soruya karşılık da Demir, ''KENTGES şu anda yayınlandı, ilgili çalışmamız devam ediyor, ama önümüzde bir seçim var. Seçim öncesi bakanlığı yeniden yapılandırmak ne kadar doğru olur, seçim sonrasına muhtemelen kalabilir. Bununla alakalı zaten bir kısım çalışmaları, düzenlemeleri yaptık, ilave edilecek eylem planında yer alan belli konular da var. İlgili kurumların belli düzenlemeleri eş zamanlı yapması gereken noktalar da var, çalışmalarımız devam ediyor'' diye konuştu. -''1 OCAK, BAKANLIK İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇ''- Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir, başka bir soruyu yanıtlarken, 1 Ocak 2011'de binalara enerji kimlik belgelerinin verilmeye başlanacağını, yapı denetiminin 19 ilden 81 ile yaygınlaştırılacağını, 1 Ocak 2012 itibariyle de müteahhitlik alanının kayıt altına alınacağını, belgeli usta çalıştırma döneminin başlayacağını anlattı. Bakan Demir, 1 Ocak 2011'de yürürlüğe girecek yapı denetiminin, Türkiye'de sağlıklı yapılaşma adına büyük önem taşıdığını kaydederek, sisteme yeni dahil olacak illerde yapı denetim bürolarının oluşturulduğunu, kuraların çekildiğini, firmaların incelenmekte olduğunu söyledi. Aralık ayı içinde yetki belgelerinin verileceğini kaydeden Demir, yapı denetiminin bürolar tarafından yapılacağını, Bakanlığın sistemi denetleyeceğini söyledi. 19 ildeki uygulamalarda bazı aksaklıklar tespit ettiklerini ve bunların giderilmesine yönelik yönetmelik değişikliği hazırladıklarını belirten Demir, bürokrasiyi azaltmayı öngören değişikliğin önümüzdeki günlerde yayımlanacağını kaydetti. Bakan Demir ayrıca yapı denetimi kanununda da 3-4 maddeyi değiştirmeyi planladıklarını, bu düzenlemenin de 2011'e kalabileceği söyledi. Bakanlığın altyapı ve personel olarak 1 Ocak'ta öngörülen değişikliklere hazır olup olmadığı sorusuna Demir, ''Hazırlıklarımız var. Oldukça iyi konumdayız, çok daha iyi olmak durumundayız'' karşılığını verdi. Demir, 2010 yılı içinde, geçmiş 5-6 yılın toplamı kadar hizmet içi eğitim yaptıklarını, 1,5 yıl içinde 1.055 mimar ve mühendis aldıklarını ve personel alımına gelecek yıl da devam edeceklerini kaydetti. -''(YAPI KOOPERATİFLERİ) BİLGİLENME SÜRECİNDE ŞEFFAFLIK SAĞLANACAK''- Bakan Demir, 13 Aralık itibariyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yetki alanındaki yapı kooperatiflerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredileceğine işaret edilerek, bu konudaki hazırlıkların sorulması üzerine de ''Yapı kooperatifçiliğini tamamen bir elektronik yazılım üzerinden kayıt altına almayı, iş ve işlemlerini oradan takip etmeyi öngörüyoruz. Özellikle üyelerin kooperatif işleyişiyle alakalı bilgilenme sürecinde şeffaflık noktasında çok ciddi gelişmeler olacak'' dedi. İnsanların yapı kooperatiflerine yönelik kırılan güveninin nasıl tekrar sağlanabileceği sorusuna karşılık da Demir, şunları söyledi: ''Üyelerin mağduriyetlerinin ortaya çıkardığı bir güven bunalımı var, biz öncelikle bunu yeniden tesis etmeyi, güveni oluşturmayı hedefliyoruz. Bu noktada da özellikle genel kurulda alınan kararları yönetim kurulları tarafından icrasını şeffaf bir şekilde üyelerin bilgisine sunacak bir mekanizmayı geliştirmek ve tüm özellikle konut yapımıyla alakalı arsa edinmeden tutun, projelendirme yapım ve vatandaşa teslim ettikten sonraki diğer ferdileşme, fesih safhası dediğimiz işlemlerin sağlıklı bir şekilde işletmesini temin etmek.''