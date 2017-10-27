Sağlıklı bir vücut için alternatif öneriler

Fitness antrenörü Mesut Ertüzün, yoğun iş temposundan dolayı sporu ihmal edenlere sağlıklı yaşam için formüller sunuyor.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu\'nun gerçekleştirdiği milli takım seçmelerinde 4.\'lük başarısı da bulunan 21 yaşındaki fitness antrenörü Mesut Ertüzün, hazırladığı videolarla iş yoğunluğundan dolayı spor yapamayanlara kısa sürede form tutmanın yollarını öğretiyor.

SALONA GİTMEK ŞART DEĞİL

İş yoğunluğu ekonomik külfet gibi sebeplerle spor salonlarına gidemeyenlere yönelik hazırladığı videolarla destek verme amacında olduğunu belirten Mesut Ertüzün, \"Sağlıklı ve formda bir vücut için spor salonu şart değil\" diyor.

Evde ya da açık havada tüm vücut egzersizlerinin uygulanabileceğinin altını çizen Ertüzün, çektiği videolarda yapılmasını önerdiği egzersizlerin haftanın en az üç günü 10 tekrardan yapılabileceğini kaydediyor.

Hazırladığı videolarda hareketleri ve uygulamasını detaylı olarak aktaran Ertüzün, \"Ekipman gerektirmeden yapabileceğiniz bu hareketler vücut direncini, dayanıklılığı, kondisyonunuzu ve forma girip formunuzu korumanızı sağlayarak adalelerinizi aktif bir şekilde çalıştırabilirsiniz\" ifadelerini kullanıyor.

NEFES KONTROLÜNE DİKKAT

Ertüzün uygulanacak hareketler esnasında nefes kontrolüne özen gösterilmesi gerektiği üzerinde de dururken, beslenmeye yönelik önerilerde de bulunuyor. Sabah saatlerinde koşu ve egzersiz öncesi filtre kahve ya da yeşil çayın enerji ve yağ yakımı konusunda destekleyici besinler olacağını dile getiren genç sporcu, antrenman sonrasında 2 - 3 yumurta, az miktarda peynir, domates, siyah zeytin, 100 gram yulaf ezmesi süt ile ya da akşamda suda bekletilerek tüketilebileceği bilgisini veriyor.

Sporun hayatınıza katacağı artı değerle ilgili de Ertüzün, \"Doğru antrenman ve düzenli beslenme ile sporu hayatınızın ortasına yerleştirin. Spor yaptığınızda size bir şey kattığını hissedeceksiniz. Bunu gördükçe de bırakmadan devam edeceksiniz\" diye konuşuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mesut Ertüzün\'ün egzersiz videosu

İSTANBUL / DHA