-SAĞLIKÇILARDAN ANAYASA MAHKEMESİ ÖNÜNDE EYLEM ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Sağlık-Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Şenol Şahin, Tam Gün Yasası'nın 9. maddesi ile röntgen, nükleer tıp ve radyoterapi teknisyenlerinin, radyasyona maruz kalma sürelerinin arttığını söyledi. Şahin, Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği açık hava toplantısında, mahkemenin bugün ''Tam Gün Yasası''nı görüştüğünü anımsattı. Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 15 bine yakın kişinin ''can derdine'' düştüğünü ileri süren Şahin, şöyle konuştu: ''Kimdir bu 15 bin kişi? 80 milyon insana sağlık hizmeti veren, verdiği her hizmette de maruz kaldığı radyasyon nedeniyle kendisini ölüme biraz daha yaklaştıran özverili röntgen, nükleer tıp ve radyoterapi teknisyenleridir. Radyasyonla çalışan sağlık personelinin sağlıklı yaşama hakkı, bir avuç hekimin döner sermaye iştahı arasında yok edilmek istenmektedir. AB'ye uyum gerekçesi ile radyasyona maruziyet süresinin artırılmasının, vicdani ve bilimsel temeli yoktur. Vicdan önce iş güvenliği ve iş yükünde dengeyi, bilimsellik ise somut verileri ister.'' Radyasyon çalışanlarının anayasanın ''sağlıklı yaşam hakkı''nı düzenleyen maddelerin kapsamı dışında olmadığını belirten Şahin, ''Bu davaya bakacak hakimlere sesleniyoruz, bir kezde bizi dinleyin. Biz de bu davaya dahiliz ve bu yasanın mağduruyuz. Yaka kartımızda etkili bir unvan yazmıyor olması, mağduru değil mağdur edeni dinlemenizi haklı çıkarmayacaktır'' dedi. Sendika üyeleri basın açıklamasının ardından mahkeme önünden ayrıldı.