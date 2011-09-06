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Ekonomi

Sağlıkçılara ücretsiz bilgisayar kursu ANKARA (A.A)

06 Eylül 2011 16:19

-Sağlıkçılara ücretsiz bilgisayar kursu ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Tüm Sağlık-Sen Ankara İl Başkanı Ali Rıza Babayiğit, sendika olarak 3B Eğitim Kurumları ile anlaşma yaptıklarını belirterek, sağlık çalışanlarına ücretsiz bilgisayar kursu imkanı sağladıklarını bildirdi. Babayiğit, yaptığı yazılı açıklamada, ücretsiz kurs imkanından sağlık çalışanlarının kendilerinin, eş ve çocuklarının yararlanabileceğini ifade etti. Sendikacılıkta sosyal projelerin önemine inandıklarını belirten Babayiğit, uygulamayla ilgili şu bilgiyi verdi: ''Ankara'daki tüm sağlık kuruluşlarında bu hediye çekimizi dağıtarak, sağlık çalışanlarının bu fırsattan yararlanmalarını sağlayacağız. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenlik sertifikası sahibi olacak olan üyelerimiz hizmet üretiminde de daha etkin hale gelecekler. Yaptığımız işin faydası hem üyelerimize hem de kaliteli hizmet üreterek halka ulaşacaktır. Bir nevi hizmet içi eğitime de katkı sağlamış olacağız.  Sağlık çalışanlarının yapması gereken, hediye çekiyle birlikte sendika genel merkezine uğrayarak kurslara kayıt yaptırmak.''

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