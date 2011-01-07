-SAĞLIKÇILAR ''ÖNLÜK ASTI'' ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Sağlıkçılar, Sağlık Bakanlığı uygulamalarını protesto ederek, önlüklerini bakanlık bahçesini çevreleyen demirlere astı. Türk Sağlık-Sen üyeleri, Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak, Bakan Recep Akdağ'ın protesto edildiği sloganlar attı. Sendika Genel Başkanı Önder Kahveci, burada yaptığı açıklamada, sağlıktaki döner sermaye uygulamasının tam bir faciaya dönüştüğünü savunarak, çalışanlara ödenen miktarlar arasında uçurumlar oluştuğunu, emekliliğe yansıtılması gibi düzenlemelerde çalışanlar arasında ayrım yapıldığını söyledi. Birbirinden farklı 7 istihdam modeliyle Sağlık Bakanlığında teşkilat bütünlüğünün bozulduğunu, ayni işi yapan fakat farklı haklara sahip olan çalışanlar oluşturulduğunu dile getiren Kahveci, sözleşmeli istihdamla çalışanların eşinden, ailesinden, memleketinden uzak yaşamakla karşı karşıya bırakıldığını belirtti. Sağlıkçıların mesai saatlerinde haksızlığa uğrayarak fazla çalıştırıldığını ifade eden Kahveci, sağlıkçıların maruz kaldığı şiddet olayları ile ilgili ise hiçbir tedbir alınmadığını ileri sürerek, şöyle konuştu: ''Artık bu şiddete dur denilmelidir. Sağlıkta rutinleşmiş olan şiddetin önüne geçilmelidir. Sağlık çalışanlarını mağdur etmeyi kendilerine ilke edinenler yaşanan şiddet olaylarına çözüm üretmedikleri gibi yabancı doktor, yabancı hemşire getireceğiz gibi açıklamalarla çalışanlara aba altından sopa göstermektedirler. 8 yıldır iktidarda olup da doktor eksikliğini çözemeyenlerin sızlanarak yabancı doktora ihtiyacımız var demesi üzüntü vericidir. Doktor eksikliğini çözmek istiyorlarsa doktorların ihtiyaç duyulan hastanelerde askerlik yapmalarının önünü açmalıdırlar. Yabancı doktor sevdasından iktidar vazgeçmelidir. Çünkü hasta ile iletişim kuramayan, bizim kültürümüze ve kullandığımız kelimelere yabancı olan hekimler bu millete şifa veremez. Türk Sağlık-Sen olarak bugün burada doktor önlüklerini bakanlık demirlerine asarak sağlıkta yaşanan adaletsizlikleri ve yabancı doktor sevdasını protesto ediyoruz. Hastanede askerlik, sözleşmelilere kadro gibi taleplerimizin de yerine getirilmesini istiyoruz. Çözümü sağlayacak olanlara da bu önlüklere bakında ibret alın diyoruz.'' Açıklamanın ardından, sendika üyeleri, önlüklerini çıkararak bakanlığın bahçe demirlerine astı.