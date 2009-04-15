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Sağlıkçılar İstanbul'da buluşacak

15 Nisan 2009 19:52

12. Dünya Halk Sağlığı Kongresi, 27 Nisan–1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, dünyada hastane ve sağlık ocaklarının önündeki yığılmaları önlemek için bilim adamlarının sunduğu tek reçete olan koruyucu hekimliğin İstanbul'da "masaya yatırılacağı" bildirildi.

Açıklamada, derneğin 2004 yılından beri Dünya Halk Sağlığı Dernekleri Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü ile yaptığı yoğun çalışmalar sonucu İstanbul'da düzenlenmesine karar verilen 12. Dünya Halk Sağlığı Kongresi'nin ana temasının "Küresel halk sağlığında farkındalık yaratmak" olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen organizasyona Uğur Dündar ve Ali Kırca'nın da katılacağı ifade edilen açıklamada, Dündar ve Kırca'nın 28 Nisanda Gündüz Tezmen'in moderatörlüğündeki "Medyada halk sağlığının önemi" konulu panelde konuşacakları belirtildi.

Açıklamada, 27 Nisan–1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek kongreye yaklaşık 4 bin katılımcının beklendiği ve 26 Nisan Pazar günü Boğaziçi Köprüsü üzerinde Asya-Avrupa arası bir halk yürüyüşü gerçekleştirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

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