"Sağlıkçılar atama bekliyor, Diyanet'e 5 bin yeni kadro verildi; Bodrum'da hastane tamamlanmadı ama milyonluk külliyeler yapılıyor!"

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında konuşan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, “Bodrum’da hastane tamamlanmadı, Elazığ’da deprem konutları bitmedi. Ama iki kentte milyonluk külliyeler yapılıyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, birçok bakanlığı geri bırakan bütçesi ve yaptırdığı külliyelerle son günlerde en çok tartışılan kurumlardan biri. Sözcü'de yer alan habere göre, Tartışmalar Diyanet'in bütçe görüşmeleri sırasında da gündeme geldi. Diyanet'in bütçesi üzerine konuşan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, kurumun personel sayısının 131 bin 789 olduğunu kaydederek, “Koronavirüs aşısını bularak tüm dünyaya umut olan Biontech firmasında 1300 kişi çalışıyor” dedi.

"Sağlık Bakanlığı'na 3, üniversitelere 11, Diyanet'e 899 kamu taşınmaz tahsis edildi"

Sağlıkçılar atama beklerken Diyanet'e 5 bin yeni kadro verildiğini de söyleyen Erbay şunları kaydetti:

D"iyanet İşleri Başkanı vatandaşlarımıza ucuza meyve sebze almak için akşam saatlerini beklemeyi önermişti. Kendileri Denizli'de, 40 milyon liraya, içinde 8 adet süit oda, Türk hamamı ve sauna bulunan Yüksek İhtisas Merkezi yaptırıyor. Bu tesisin çevre düzeni için tam 2 milyon 749 bin lira harcanacak. Elazığ'da deprem sonrası yapımına başlanan deprem konutları bitirilememişken Diyanet'e 90 milyona Harput Külliyesi yapılıyor.

Bodrum Ortakent'te 100 milyona Diyanet Külliyesi yapılıyor. Ama Bodrum Devlet Hastanesi'nin yüzde 40'ı bile tamamlanmadı. Sağlık Bakanlığı'na 3, üniversitelere 11, Diyanet'e 899 kamu taşınmaz tahsis edildi."

Bodrum'un bitmeyen hastanesi ve yapımı süren külliyeler

Bodrum'un yeni devlet hastanesi inşaatına 4 yıl önce başlandı. 2 yıldır atıl halde bekleyen hastane için sil baştan ihale yapıldı. Hastanenin ne zaman biteceği meçhul. Bodrum'da Diyanet'in Gökova Koyu manzaralı külliye inşaatı ise devam eden imar-ruhsat davalarına rağmen yeniden başladı. CHP Milletvekili Süleyman Girgin, “Hastane inşaatı kaynak bekliyorken, 100 milyonluk külliyede ısrar neden” diye sordu.

Elazığ'da da Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi'nin yapımı 2 yıldır devam ediyor. Maliyeti yaklaşık 90 milyon TL'yi bulacak. Gelecek Partisi İl Başkanı Avukat Adnan Demir, “Depremzedeler, salgın ve ekonomik krize rağmen bu tür sıkıntılı işlere girilmesi abesle iştigal” dedi.