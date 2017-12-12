Sağlık yöneticileri kongrede buluşacak

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi 14-15 Aralık 2017 tarihlerinde 1’inci Ulusal Sağlık Yöneticileri Kongresi’ne ev sahipliği yapacak.

İstanbul yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde bu yıl birincisi düzenlenecek olan kongrede sağlık hizmetleri yönetimindeki mevcut gelişmelere ve sorunlara bilimsel açıdan bakılarak, özellikle sağlık yönetimi alanındaki yeni yaklaşımlar çerçevesinde sağlık kuruluşlarının gelecekte nasıl bir strateji belirlemesi gerektiği üzerinde durulacak. Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişim ve büyümenin getirdiği yeni durumun bilimsel bir ortamda tartışılacağı kongre, sağlık yönetimi akademisyenleri ve özel-kamu sektör temsilcilerini, sağlık sektörü yöneticilerini ve lisans-lisansüstü öğrencilerini bir araya getirecek. Kongreye, Atılım Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, Üsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haydar Sur, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehveş Tarım, Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şebnem Aslan, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yusuf Çelik, Sakarya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mahmut Akbolat, Acıbadem Sağlık Grubu’ndan Anıl Özdemir, Haydarpaşa Numune Hastanesi’nden Yrd. Doç. Dr. Efe Serkan Boz ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’nden Uzm. Dr. Sedat Azak konuşmacı olarak katılacak.

Kongreye katılacak uzmanlar sağlık sektöründe bilgi yönetimi ve teknolojiden, kaliteye, teknolojik ilerlemelerden, risk ve kriz yönetimine kadar birçok konuda bildiri sunacak.