-SAĞLIK VERGİSİNE SEKTÖRDEN TEPKİ İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - Mey İçki Üst Yöneticisi (CEO) Galip Yorgancıoğlu, sigara ve içkiye sağlık vergisi iddiasına ilişkin, ''Tekrar ÖTV artışı olacaksa bu herşeyden önce kaçak, sahte ve kayıt dışılığı körükleyen birşey olacaktır. Şu anda hakikaten limitlerdeyiz'' dedi. Yorgancıoğlu, Mey İçki'nin 6 yılının değerlendirildiği basın toplantısında, 2006'nın Haziran ayında şirketin yüzde 90'ının TPG'ye satıldığını hatırlattı. Yorgancıoğlu, bu yıl en büyük atılımlarını Yeni Rakı ile gerçekleştirdiklerini, 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti projesinin hizmet sponsoru olduklarını, Tüm Aşçılar Federasyonu işbirliği ile düzenledikleri ''1001 Meze Sofrası'' projesiyle, bu topraklara ait 1.500'ün üzerinde meze çeşidini gün ışığına çıkararak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandıklarını anımsattı. Diğer çalışmalarına da değinen Yorgancıoğlu, oldukça kapsamlı bir rakı ansiklopedisi ve rakı belgeseli projelerinin bitmek üzere olduğunu bildirdi. Temmuz ayında Expo Türkiye kapsamında Sanayi Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının önderliğindeki etkinlikler çerçevesinde Çin'de Yeni Rakı'nın tanıtımını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yorgancıoğlu, ''Yıllık 30 milyon dolar ve 4 milyon litre olan ihracat rakamımızı bu tanıtım ile çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz'' dedi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yorgancıoğlu, Burgaz'ın alımı ile ilgili sorular üzerine, ''İstanblue kalacak. Ancak kendi markamız olan Votka 67 dahil aldığımız bütün ürünleri satıyoruz. Burgaz'dan aldığımız bütün ürünleri, İstanblue hariç, hepsini satmak zorundayız. Votka 67'yi de bu satış portföyünün içine koymak zorundayız. Bu bizim vereceğimiz bir karar değil. Bu, Rekabet Kurumunun bize koyduğu şart'' şeklinde konuştu. -EN BÜYÜK ORTAK GELİRLER İDARESİ- Mey İçki Üst Yöneticisi Yorgancıoğlu, sigara ve içkiden Sağlık Vergisi alınması konusunun hatırlatılması üzerine şu görüşleri dile getirdi: ''Bu bizim hiç beklemediğimiz birşey. Zaten şu anda alkollü içeceklerde çok yüksek bir vergi yükü var. Bir şişe içkinin aşağı yukarı yüzde 68'i vergilerden oluşuyor. 31 Aralık'ta yüzde 10 gibi, çok yüksek bir ÖTV artışı oldu. Eğer tekrar vergilerde, ÖTV artışı olacaksa bu herşeyden önce kaçak, sahte ve kayıt dışılığı körükleyen birşey olacaktır. Şu anda hakikaten limitlerdeyiz. Özellikle böyle bir vergi gelirse şarap dışındaki kayıt dışının artacağını, özellikle güneydeki otellerde satılan içkilerde kayıtdışının, sahtenin artabileceğinden endişe ediyorum. Vergide daha bir yıl olmadı ÖTV artışı... Bunun getirisinden ziyade götürüsü olacaktır. Şu anda bütçe hedeflerinin üzerinde alkollü içkilerden alınan verginin toplanması söz konusu. Bizim en büyük ortağımız Gelirler İdaresi.''