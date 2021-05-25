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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı ve üyeleri gözaltına alındı!

25 Mayıs 2021 09:40

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey’in de aralarında bulunduğu çok sayıda SES üyesi gözaltına alındı.

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) tarafından yapılan açıklamada, konfederasyona bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın Eş Genel Başkanı Selma Atabey'in gözaltına alındığı bildirildi. Atabey'in yanı sıra çok sayıda SES üyesi ve eski yönetici de gözaltına alındı.

selma atabeysesSağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
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