Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı ve üyeleri gözaltına alındı!

Konuya ilişkin SES'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, bir önceki dönem Eş Başkanımız Gönül Erden ve bir önceki dönem MYK Üyemiz Fikret Çalağan, eski genel başkanlarımızdan Bedriye Yorgun, eski MYK Üyemiz Belkıs Yurtsever, Ankara Şube eski yöneticilerimizden Rona Temelli, Erdal Turan ve Ramazan Taş bu sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alındılar. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi ile sağlık hakkı mücadelemizi gözaltı ve baskılarla engelleyemeyecekler." denildi.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, da "Mafya siyaset üçgeninde kirli çamaşırlar ortaya saçılınca iktidar muhalif kesimlere yöneldi. Sendikal mücadelemiz, sağlık hakkı mücadelesi suç sayılamaz" dedi.