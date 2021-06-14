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Sağlık ve diğer hizmetlerden yararlanmak isteyen Suriyeli sığınmacılar adres kaydı için kuyruk oluşturdu

14 Haziran 2021 12:48

Adres kaydı yaptırması gereken Suriyeli sığınmacılar, Şanlıurfa Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelip Şanlıurfa’ya yerleşen, verilen sağlık ve diğer hizmetlerden yararlanmak isteyen Suriyeliler, Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturdu.

Sabah erkenler saatlerinden itibaren Göç İdaresi Müdürlüğü'nün giriş kapısı önünde çocuklarıyla birlikte uzun kuyruk oluşturan Suriyeliler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Sıra nedeniyle tartışmaların çıktığı bölgeye, polis ekipleri yönlendirilerek olumsuzluk yaşanması önlendi. (DHA)

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