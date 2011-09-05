-Sağlık skandalına 41 bin lira tazminat kararı BALIKESİR (A.A) - 05.09.2011 - Balıkesir İdare Mahkemesi, Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakımevi'nde 2007 yılının temmuz ayında dünyaya gelen, göbek bağıyla birlikte serçe parmağı da kesilen çocuk ile ailesine 41 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. Balıkesir İdare Mahkemesi, Nurşen-Mehmet Ali Aldemir çiftinin bugün 4 yaşında olan çocukları Emin Aldemir'in, ''göbek bağının hastanede görevli temizlik işçisi tarafından kesildiği, bu sırada çocuğun sol el serçe parmağının da kesildiği'' iddiasıyla 96 bin lira maddi ve manevi tazminat istemiyle açtıkları davayı karara bağladı. Adli Tıp Kurumunun serçe parmağı kesilen çocuğun yüzde 3,3 oranında engelinin oluştuğu yönündeki raporunu dikkate alan mahkeme, Emin Aldemir'e 31 bin, anne ve babasına da 5'er bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkemenin kararında, Emin Aldemir'in doğumu sırasında idarenin ağır ve açık hizmet kusuru sonucu serçe parmağını kaybettiği belirtildi.