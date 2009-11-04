Sağlık-Sen'den GDO'ya dava

Türk Sağlık-Sen, Genetiği Değiştirilmiş Organizma'lı (GDO) ürünlerin ticaretini düzenleyen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yönetmeliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Sendika üyeleri ellerinde pankartlar ile hormonlu sebze ve meyvelerle Danıştay önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ''insan sağlığını hiçe sayan, bir milletin yüz yıl sonraki nesillerine bile zarar verecek'' bir yönetmeliğin iptali için toplandıklarını söyledi.

Dünyada ''Frankeştayn Gıda'' olarak adlandırılan GDO'lu gıdaların ''soğuğa dayanıklı olması için domatese balık geni yerleştirilmesi'' gibi tuhaflıkları içinde barındıran ürünler olduğunu belirten Kahveci, ''Ürünün sağlamlığının ve büyüklüğünün insan sağlığına tercih edildiği bu gıdalar insanlarda antibiyotiklere karşı dayanıklıklık oluşmasına, alerji gibi rahatsızlıklara yol açmaktadır. Ayrıca bir çok bilim adamı bu ürünlerin böbrek yetmezliğine ve kısırlığa neden olduğunu ifade etmektedir. GDO'lu ürünlerin faydası bol para kazandırdığı küresel sermayeye sahip büyük şirketleredir'' diye konuştu.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bu yönetmelikle milletin sağlığını tehlikeye attığını savunan Kahveci, yönetmeliğin derhal iptal edilmesini istedi.

Yönetmelikte GDO'lu gıdayı üreten ve dağıtımını yapan şirketlerin ürünlerde sağlığı etkileyecek bir durum olması halinde gerekli tedbirleri almakla yükümlü tutulduğunun ve bu konuda tüketiciyi bilgilendireceğinin ifade edildiğini kaydeden Kahveci, ''Yani her şey ürünü satan, bundan ticari kazanç elde eden şirketin insafına kalmıştır'' dedi.

Kahveci, yönetmelikte GDO'lu ürünlerin bebek mamalarında ve küçük çocukların ek gıdalarında kullanımının yasak olduğunun belirtildiğini ifade ederek, ''Bu, bebekler dışındakiler ürünleri kullansın anlamına gelir. GDO bebeğin mamasında olmayacak ama ona süt veren annesinin gıdasında olacaktır. Bu nasıl bir ayrımdır'' diye konuştu.

Yönetmelikte, ''GDO'suz ürünlerin etiketinde ürünün GDO'suz olduğuna dair ifadeler bulunamaz'' ifadesinin de yer aldığını anımsatan Kahveci, böylelikle insanların en doğal hakkı olan ne yediğini bilme hakkının ellerinden alındığını öne sürdü.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, 26 Ekim 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmeliği GDO ve ürünleri ile bunları içeren gıda ve yem maddeleri hakkında karar verme, işleme, ithalat, ihracat, izleme, tescil, etiketleme, kontrol ve denetime ilişkin usul ve esasları belirliyor.





Genetiği Değiştirilmiş Ürünleri Protesto Eden Grup, Bakanlığa Gönderecekleri Meyveleri Yedi



Türk Sağlık-Sen üyesi bir grup, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın çıkardığı 'Genetiği değiştirilmiş organizmalar-ürünler' (GDO) ile ilgili yönetmeliğin iptali için Danıştay önünde toplanan grup üyelerinin bakanlığa götürmek için yanlarında getirdikleri meyveleri yemesi dikkat çekti.

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Sağlık-SEN) üyesi bir grup, Kızılay'da bulunan Danıştay binası önünde bir araya geldi. Grup üyeleri, "Et koktu, tuz koktu. Vatandaşlar ne yapsın" sloganı atıp, "Sağlığımız hâkimlere emanet", "AKP hayvancılığı öldürdün. Tarımı bitirdin" şeklinde dövizler açtı.

Danıştay önüne gelen grup üyeleri, yanlarında içinde meyve ve sebze bulunan bir sepet de getirdi. Eylemcilerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na götürmek için yanlarında getirdikleri sepette bulunan meyveler yemesi dikkat çekti.

Grup üyeleri daha sonra dava dilekçesini Danıştay'a götürdü.