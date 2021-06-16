Sağlık-Sen'in Bayburt Şube Başkanı’ndan eylem yapan Boğaziçililere: Hepiniz şerefsizsiniz, hainsiniz, Allah belanızı versin

Sağlık-Sen'in Bayburt Şube Başkanı Cemil Kandemiroğlu, Boğaziçi Üniversitesi’nde eylem yapan akademisyenlere karşı kullandığı, Hepiniz şerefsizsiniz, hainsiniz. Allah belanızı versin” paylaşımı tepki çekti.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, aynı zamanda sağlık memuru olan Kandemiroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde ‘kayyum rektör istemiyoruz' eylemi yapan öğretim üyelerine, “Hepiniz şerefsizsiniz. Hainsiniz. Yahudisiniz. Allah belanızı versin, inşallah” diye yazdı.

İmamoğlu’na: Nasıl bir hain adamsın

Kandemiroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili bir haberi alıntı yaparak da, “Ulan seninle aynı memleketli olmaktan utanıyorum nasıl bir hain adamsın” dedi.

Sağlık Bakanı’na: Bırakın boş konuşmayı memleketin parasını çarçur etmeyin bari

Kandemiroğlu, en üst amiri olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da şöyle eleştirdi:

“Sağlık Bakanı ve Teknoloji bakanı sınıfta kalmıştır. Mayısta aşıyı çıkartıyoruz demiştiniz. Şimdi yıl sonuna diyorsunuz. Yahu kardeşim siz kim, aşı yapmak kim. Bırakın boş konuşmayı memleketin parasını çarçur etmeyin bari.”

“Erdoğan beni Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapsın ama tam yetki ile, idam, kısas dahil”

Kandemiroğlu, Erdoğan'a yardımcı olması halinde yapacağını da şöyle açıkladı:

“Tayyip Erdoğan beni Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapsın. Söz bir yılda Allah'ın izniyle her şey düzelecek. Ama tam yetki ile. İdam, kısas dahil. Ölümden sonra tüm sorumluluk benim. İnandık, iman ettik. En baştan her şeyi düzenleyeceğiz.”

“Onun bunun evladı”

Kandemiroğlu, geçilmeyen yol ve köprülerden Hazine'nin ödediği 110 milyar TL'ye karşı çıkan birine ise şu cevabı verdi:

“Lan onun bunun evladı sen devletin içindeki hain misin? Travestinin evladı.”