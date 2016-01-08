Sağlık-Sen: 3500 sağlık çalışanı zan altında bırakıldı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Diyarbakır Şubesi, Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarını hedef gösteren yayınlara tepki gösterdi.

Bazı yayın organları Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni “terör yuvası” olarak nitelemişti. Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi Başkanı Nurhak Ensaroğlu, bu tür haberlerle hastanede görev yapan 3500 sağlık çalışanının zan altında bırakıldığını söyledi. Ensaroğlu, şöyle devam etti:

“Dicle Üniversitesi Hastaneleri’nden terör örgütü yuvası olarak bahsedilmesinin yanı sıra, basın ahlak ve ilkelerine yakışmayacak şekilde başlıklar atılarak haber yapılması kabul edilebilir bir durum değildir. Karalama kampanyasını ve sağlık çalışanlarının hedef gösterilmesini üzüntüyle görmekteyiz. Söz konusu yapılan iddialar, terörle mücadelede yaralanarak hastanelerimize getirilen güvenlik personeli üzerinde de psikolojik olarak olumsuzluklara yol açmakta, sağlık çalışanlarına olan güveni sarsmaktadır. Bu iddiaların sahipleri, en kısa sürede iddialarını ispat etmeli; varsa terör örgütü mensubu veya sempatizanı onlar hakkında gereken yapılmalıdır. Aksi durumda Dicle Üniversitesi Hastanelerinde çalışmakta bulunan 3 bin 500’ün üzerinde personel zan altında bırakılmaktadır. Canını dişine takarak, büyük fedakârlıklarla görevini yapan sağlık çalışanlarına bunu yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Bölgeye hizmet vermekte olan Dicle Üniversitesi Hastaneleri ve Biz Sağlık Çalışanları görevlerimizi zor şartlar altında yerine getirip, ahlaki, özverili ve aşırı gayret göstererek yürütmekte olup, hastanemize gelen hastalarda dil, din, ırk, mezhep ve cinsiyet gözetmeksizin en samimi çabalarla hizmet vermekteyiz ve bu hizmeti vermeye de devam edeceğiz.”