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SAĞLIK RAPORU GÖNDERDİLER İSTANBUL (A.A) 

06 Ağustos 2010 22:25

-SAĞLIK RAPORU GÖNDERDİLER İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu'' yönündeki iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeye çağrılan kişilerden bir kısmının, savcılığa sağlık raporu gönderdikleri belirtildi. Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiden bir kısmının, ifade vermeleri için savcılığa çağrıldıkları süre doldu. İfadelerine başvurulmak istenen bu kişilerden bir kısmının savcılığa rapor gönderdiği, alınan bu sağlık raporlarının da 10 ve 20 günlük oldukları öğrenildi. Adliyeye çağrılan kişilerden bazıları için savcılıkça belirlenen süre dün dolmuş, bazı kişiler ise yurt dışında olmaları nedeniyle savcılığa mazeret bildirmişlerdi.

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