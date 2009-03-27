Sağlık müdürü uyuşturucu kuryesi çıktı

Hakkari Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürü uyuşturucu taşıyan aracın sürücüsü çıktı. Yakalanan şahsın Dr. Sorej kod adıyla PKK içinde faaliyet gösterdiği belirtildi.



İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, uyuşturucudan elde edilen para ile bölücü terör örgütüne gelir, silah ve mühimmat sağlandığını bildirdi.



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde açıklama yapan Cerrah, bir aylık sürede uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına düzenlenen operasyonlarda, 876 kilogramı eroin olmak üzere toplam 1 ton 394 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.



Uyuşturucu parası PKK'ya gidiyor



İstanbul polisinin uyuşturucunun üzerine sonuna kadar gideceğini ifade eden Cerrah, ''Uyuşturucudan elde edilen para ile bölücü terör örgütüne gelir, silah ve mühimmat sağlanıyor. Türk gençliğini, çocuklarımızı zehirlemeye ve buradan elde edilecek para ile Türk Devletini yıkmaya kesinlikle kimsenin gücünün yetmesi mümkün değil. Operasyonlarımıza devam etmeye kararlıyız'' diye konuştu.





Cerrah, 31 kilogram eroinin ele geçirildiği bir operasyonda, uyuşturucunun bulunduğu otomobili kullanan kişinin Hakkari Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürü olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Şüphelinin ''Dr. Sorej'' kod adıyla tanındığının ve terör örgütü ile bağlantısının belirlendiğini vurgulayan Cerrah, şüphelinin daha önce bu suçtan cezaevine girdiğini bildirdi.



Celalettin Cerrah, sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda ise 514 kilogram esrar, 3,5 kilogram kokain, 81 extacy hap ile 17 bin 500 dolar, 6 bin 775 avro, 19 bin TL ve 7 tabanca ele geçirildiğini söyledi.



Bu arada operasyonlara ilişkin bilgi veren emniyet yetkilileri, alınan ihbar üzere Küçükçekmece'deki bir TIR'da yapılan aramada, bidonlardaki preslenmiş eroin tabakalarının üzerine alçı ile tutkalın karıştırılarak döküldüğünün belirlediğini anlattı.



Bidonların içinde yaptıkları araştırmada toplam 449 kilogram eroin ele geçirildiğini ifade eden yetkililer, biri Arnavut uyruklu 3 kişinin gözaltına alındığını belirtti.



Ayrıca, Beykoz'da, Hakkari Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürü olarak çalıştığı belirtilen ''Dr. Sorej'' kod adlı K.Y'nin kullandığı otomobilde arama yapıldığını kaydeden yetkililer, aracın arka koltuğuna zula yapılmış 31 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.



Yetkililer, K.Y ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişinin daha gözaltına alındığını, şüphelilerin adliyeye sevk edildiğini kaydetti. (A.A)





