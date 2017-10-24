Sağlık Müdürlüğü'nden 'Bebekte uyuşturucu' iddasına açıklama

İZMİR, (DHA)- İZMİR İl Sağlık Müdürlüğü, ailesi tarafından hastaneye getirilen 3 aylık bir bebeğin idrarında uyuşturucu madde çıktığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, \"Yapılan ilk testte şüpheli K2 (kannabis) pozitif saptanmıştır\" denilirken buna bazı ilaçmadır neden olabileceği ifade edildi

İl Sağlık Müdürlüğü, geçen 7 Ekim\'de saat 23.21\'de İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen 3 aylık O.A. bebeğin idrarında uyuşturucu maddeye rastlandığı ve bununla ilgili işlem yapılmadığı yönündeki iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, acil polikliniğine ailesi tarafından \'Uyanamama şikâyeti\' ile getirilen bebek O.A.\'nınilk muayenesinde acil yapılan tetkiklerinde kan şekerinin çok düşük bulunduğu belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

\"Ayrıca ayırıcı tanı için biyokimya, kan gazı, hemogram, kan ve idrar kültürü ve görüntüleme dâhil birçok tetkikler yapılmıştır. Bu tetkikler içinde tarama testi olarak kullandığımız, hasta başı madde bağımlılığı testi yapılmıştır. Yapılan ilk testte şüpheli K2 (kannabis) pozitif saptanmıştır. K2 maddesi tarama pozitifliğine sebep olabilecek maddeler kannabinoid, antipsikotik ilaçlar, askorbik asit, salisilik asit, penisilin g ve asetaminofen gibi birçok kimyasal yapısı benzer ilaçlar olabilir. Ayrıca K2 tarama sonucu bir süre sonra tekrarlandığında bu sefer negatif bulunmuştur. Yine de hastane polisine haber verilmiş tutanak tutulmuş ve hastane sosyal hizmet çalışanımız tarafından da hasta yakını değerlendirilmiş ve şüpheli bir duruma rastlanmamıştır. Anne tekrar tekrar madde ve ilaç kullanımı ile ilgili olarak sorgulanmış, ne kendisinin kullandığı ne de çocuğuna bununla ilgili bir şey vermediğini belirtmiştir. Bu tanıdan uzaklaşılmıştır. Hasta hastanemizde hala yatmakta olup malnütrisyon, hipoglisemi tetkik, metabolik hastalık ve diğer nedenler açısından araştırılmaktadır.\"