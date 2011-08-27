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Sağlık merkezine molotoflu saldırı

Sancaktepe Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Hekimpaşa Aile Sağlık Merkezi'ne yüzleri maskeli yaklaşık 15 kişilik bir grup tarafından molotofkokteyli ve taşlı saldı

27 Ağustos 2011 03:00

 T24- Sancaktepe Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Hekimpaşa Aile Sağlık Merkezi'ne yüzleri maskeli yaklaşık 15 kişilik bir grup tarafından molotofkokteyli ve taşlı saldırıda bulunuldu.

Sağlık merkezinin içerisinde yaklaşık 10 kişi mahsur kaldı. Korku içinde olayların yatışmasını bekleyen vatandaşlar, içeride büyük panik yaşadı.

Olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Polisin müdahale ettigi gurup ara sokaklara dağılarak izlerini kaybettirdi. Polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte sağlık ocağının içinde mahsur kalanlar dışarıya çıkartıldı.

Büyük bir panik yaşadıkları gözlenen kadınları, olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre olaylara tepki gösteren kadın baygınlık geçirdi. Çevik Kuvvet ekipleri tedbir amaçlı olarak cadde üzerinde güvenlik önlemlerini artırdı.


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