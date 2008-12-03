Sağlık kurumuna yılda 3 denetim geliyor

SGK Başkan Vekili Fatih Acar, bu durumun daha çok özel hastanelere hasta ilgisinin artmasından kaynaklandığını belirterek, "Sağlık alanında yatırım yapmak isteyen özel sektörü ürkütmek istemiyoruz. Ancak suistimalleri de en aza indirmek zorundayız. Özel sağlık kurumlarını 2009’dan itibaren yılda en az üç kez denetleyeceğiz" dedi.



Yüzde 30 sınırının etkisi



Özel hastanelerdeki tedaviler için devlet hastanelerindeki fiyatların en fazla yüzde 30’u oranında ödeme yapılması esasının getirilmesinden sonra 26 sağlık gurubundaki 81 hastanenin sistem dışına çıktığını söyleyen SGK Başkan Vekili Acar, "Halen 1795 özel sağlık kurumu sistemde yoluna devam ediyor. Özel hastanelerdeki muayene için getirdiğimiz katkı payı da başarılı şekilde uygulanıyor. Böylece hastanın çok basit nedenlerle bile özel hastaneye gitmesinde caydırıcı bir etki sağlandı. Katkı payının eczanelerde alınması da vatandaşın ödeme noktası sayısını artırmak içindi. Aksi takdirde yine hastaneler içinde kuyruklar oluşurdu" dedi.



Akıllı kart başlıyor



SGK Başkan Vekili Fatih Acar, sağlık alanındaki istismarları önlemek için yüksek teknolojinin de devreye gireceğini söyledi ve bu kapsamda Akıllı Kart uygulamasına geçileceğini bildirdi. Acar, genel sağlık sigortası düzenlemeleri ile ülkedeki tüm vatandaşların sağlık güvencesine kavuşturulduğunu hatırlattı ve şöyle konuştu: "18 yaşından küçüklerin de otomatik olarak güvence altına alındı. Ödeme gücü olmayan vatandaşların primleri devlet tarafından karşılanacak.



