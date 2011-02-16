-SAĞLIK KURULUŞUNDA İHALE YOLSUZLUĞU KAYSERİ (A.A) - 16.02.2011 - Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinin eski başhekim ve başhekim yardımcısı, hastane müdürü ve 2 hastane çalışanının da bulunduğu 6 kişi daha gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekimi İ.T, eski başhekim yardımcısı M.B, hastanenin müdür yardımcısı M.A, satınalma biriminde görevli O.E. ve F.D. ile daha önce de ifadesine başvurulan imam A.Ç'nin de aralarında bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan zanlılardan 9'u savcının talimatıyla serbest bırakıldı. İ.T, M.B, M.A, O.E, F.D ve A.Ç, sağlık muayenelerinin ardından Ankara'ya gönderildi. Kayseri'de çete kurarak bazı sağlık kuruluşlarının temizlik, güvenlik ve yemek ihalelerine, fesat karıştırdıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 45 kişi gözaltına alınmıştı.