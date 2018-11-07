Sağlık Komisyonu'nda AKP ile muhalefet arasında TTB tartışması

TBMM Sağlık Komisyonu’nda görüşmeleri süren, AKP’li milletvekillerinin Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) yetkilerini tırpanlayan, kamudan ihraç edilen doktorların çalışmalarına sınırlama getiren yasa önerisinin görüşmeleri sırasında “TTB” tartışması yaşandı.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre TBMM Sağlık Komisyonu’nda, AKP’li milletvekillerinin sağlıkla ilgili torba yasa önerisi üzerinde yaptığı konuşmalar, Zeytindalı Operasyonu sırasında “Savaşa hayır barış hemen şimdi” başlıklı bildiri yayımladığı için CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan’ın hedef aldığı TTB ’nin yetkilerinin tırpanlanması ve hükümet politikalarını eleştirdiği ve “barış” açıklaması yaptığı için intikam amaçlı getirildiğini ortaya koydu.

AKP’li Abdullah Ağralı, TTB Merkez Konseyi’nin tüm hekimleri temsil etmediğini belirterek, “Bir hekim olarak beni temsil etmediğini düşünüyorum” dedi. CHP ve HDP’li milletvekillerinin itirazı üzerine Ağralı, “Burada Türk Tabipleri Birliği’nden gelen arkadaşın da yine bu ideolojik saplantı içerisinden çıkmadığını görmüş olduk” diye konuştu. Muhalefet milletvekilleri, “Seçimle geldiler, siz de seçimle geldiniz. Herkesi temsil etmiyor musunuz? O zaman AKP de meşru değil deriz” görüşünü dile getirdi.

Sağlıkçıların talebi

Tartışmalar üzerine söz alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, birliğin anayasanın 135. maddesine göre kurulmuş anayasal bir meslek örgütü olduğunu belirtti. Sağlıkta şiddetle ilgili olarak yasal düzenleme yapılması için yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman, şöyle konuştu:

“44 maddelik bir torba yasa tasarısını karşımızda bulduk. Hiç alakası olmayan birtakım öneriler getiriliyor bu sağlıkta şiddeti önlemeyle ilgili ama 5. madde var ki 6 bin hekimi ilgilendiriyor. Biz suçlu bir insanı savunmuyoruz, ‘Kanuni olarak adil bir şekilde yargılansınlar, yargılanan insanlara ne ceza veriliyorsa verilsin ama tutup da sizin OHAL şartlarında ihraç ettiğiniz insanlara bir de bu cezayı vermeye hakkınız yok’ diye düşünüyoruz. Soruşturması negatif geldiği için atamaları yapılmayan 1500 kişi var. Bu arkadaşlar açlığa mahkûm edildiklerini düşünüyorlar aileleriyle beraber ve buna isyan ediyorlar."

Öte yandan AKP ve CHP’li vekillerini verdiği önergeyle, Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği kamu kurum ve kuruluşları yurtdışından ilaç getirebilecek.