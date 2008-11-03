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Ekonomi

Sağlık-İş: Dar gelirli sobaya geçiyor

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) Genel Başkanı Mustafa Başoğlu, elektrik ve doğalgaza yapılan zamların dar gelirlileri "soba dönemine ge&cced

03 Kasım 2008 02:00

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) Genel Başkanı Mustafa Başoğlu, elektrik ve doğalgaza yapılan zamların dar gelirlileri "soba dönemine geçmeye zorladığını" savundu.

Başoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dar gelirlilerin elektrik ve doğalgaza yapılan zamları karşılayamayacak duruma düştüğünü ifade etti. Zamların, "aylık geliri çok düşük işçi, memur, emekli ve Bağ-Kurluları soba dönemine geçmeye zorladığını" belirten Başoğlu, şunları kaydetti:
"Böyle giderse ve dar gelirlilerin durumuna bir çözüm bulunmazsa, korkarım ayakkabı yerine lastik ve Soğukkuyu lastiğini yeniden giymek zorunda kalacaklardır. Türk-İş ve diğer konfederasyonların yaptığı araştırmalar sonucunda dar gelirlilerin fakirlik sınırının altında gelire sahip olduklarını kanıtlamaktadır. Hükümet, böyle bir ortamda aylık geliri bin YTL'nin altında olanlara maddi destek vermeli ve soba dönemine geçmekten kurtarmalıdır."

TMMOB: Faturalar ödemekte zorlanacağız

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi, doğal gaz zammıyla ilgili olarak, emeğiyle geçinenlerin artan faturaları ödemekte zorlanacağını, sanayi ve iş yerlerindeki kullanımın da sorunlu hale geleceğini belirtti.

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