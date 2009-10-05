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Ekonomi

Sağlık hizmeti karşılığında senet düzenlemesi

Alınan sağlık hizmetlerinin karşılığında devlet hastanelerine senet bırakan kişiler için düzenleme yapıldı.

05 Ekim 2009 03:00

Alınan sağlık hizmetlerinin karşılığında devlet hastanelerine senet bırakan kişiler için düzenleme yapıldı. Fakat  halk bu düzenlemeden haberdar edilmedi.

Bu yılın sonuna kadar resmi hastanelere ödenmemiş senet borcu olanlar, yarısını ödedikleri takdirde borçlarının diğer yarısından muaf tutuluyor.

Aldığı sağlık hizmetinin karşılığı olarak resmi hastanelere imzalı senet bırakan ya da borcu olan kişiler için kısa süre önce çıkan torba yasa içinde, düzenleme yapıldı.

10 Temmuzda yürürlüğe giren söz konusu yasal düzenlemeye göre, resmi hastanelere, bu kurumlardan aldıkları tedavi hizmeti karşılığı borcu olan kişiler, 11 Ocak 2010 tarihine kadar senet tutarının yarısını peşin ya da taksitle ödedikleri takdirde, borçların diğer yarısından kurtulacak, yani borçlarının yarısı silinecek.

100 liraya kadar olan borçların ise başvuru yapılmasa bile silinmesini hükme bağlayan ilgili kanun değişikliği gereği, söz konusu haktan, 100 liranın üzerindeki borçlarının vadesi, 01.01.2009'dan önce olan kişiler yararlanabilecek.

Ayrıca, bu haktan yararlanan kişiler, borçlarının icra yoluyla tahsil edilmesi durumunda ödeyecekleri yasal gecikme faizi ve diğer masraflardan da bütünüyle kurtulmuş oluyor.

Resmi hastanelere senet vermiş ve ödeyememiş kişilerin, böyle bir hakları olduğunu yeterince bilmediği, yasa değişikliğiyle tanınan bu hakkın 11 Ocak 2010 tarihi sonunda sona ereceği, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiği kaydedildi.

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