Sağlık hizmeti karşılığında senet düzenlemesi

Bu yılın sonuna kadar resmi hastanelere ödenmemiş senet borcu olanlar, yarısını ödedikleri takdirde borçlarının diğer yarısından muaf tutuluyor.

Aldığı sağlık hizmetinin karşılığı olarak resmi hastanelere imzalı senet bırakan ya da borcu olan kişiler için kısa süre önce çıkan torba yasa içinde, düzenleme yapıldı.

10 Temmuzda yürürlüğe giren söz konusu yasal düzenlemeye göre, resmi hastanelere, bu kurumlardan aldıkları tedavi hizmeti karşılığı borcu olan kişiler, 11 Ocak 2010 tarihine kadar senet tutarının yarısını peşin ya da taksitle ödedikleri takdirde, borçların diğer yarısından kurtulacak, yani borçlarının yarısı silinecek.

100 liraya kadar olan borçların ise başvuru yapılmasa bile silinmesini hükme bağlayan ilgili kanun değişikliği gereği, söz konusu haktan, 100 liranın üzerindeki borçlarının vadesi, 01.01.2009'dan önce olan kişiler yararlanabilecek.

Ayrıca, bu haktan yararlanan kişiler, borçlarının icra yoluyla tahsil edilmesi durumunda ödeyecekleri yasal gecikme faizi ve diğer masraflardan da bütünüyle kurtulmuş oluyor.