Sağlık hizmeti karşılığında senet düzenlemesi

Alınan sağlık hizmetlerinin karşılığında devlet hastanelerine senet
bırakan kişiler için düzenleme yapıldı. Fakat halk bu düzenlemeden haberdar edilmedi.
Bu yılın sonuna kadar resmi hastanelere ödenmemiş senet borcu
olanlar, yarısını ödedikleri takdirde borçlarının diğer yarısından muaf
tutuluyor.
Aldığı sağlık hizmetinin karşılığı olarak
resmi hastanelere imzalı senet bırakan ya da borcu olan kişiler için
kısa süre önce çıkan torba yasa içinde, düzenleme yapıldı.
10 Temmuzda yürürlüğe giren söz konusu
yasal düzenlemeye göre, resmi hastanelere, bu kurumlardan aldıkları
tedavi hizmeti karşılığı borcu olan kişiler, 11 Ocak 2010 tarihine
kadar senet tutarının yarısını peşin ya da taksitle ödedikleri
takdirde, borçların diğer yarısından kurtulacak, yani borçlarının
yarısı silinecek.
100 liraya kadar olan borçların ise
başvuru yapılmasa bile silinmesini hükme bağlayan ilgili kanun
değişikliği gereği, söz konusu haktan, 100 liranın üzerindeki
borçlarının vadesi, 01.01.2009'dan önce olan kişiler yararlanabilecek.
Ayrıca, bu haktan yararlanan kişiler,
borçlarının icra yoluyla tahsil edilmesi durumunda ödeyecekleri yasal
gecikme faizi ve diğer masraflardan da bütünüyle kurtulmuş oluyor.
Resmi hastanelere senet vermiş ve
ödeyememiş kişilerin, böyle bir hakları olduğunu yeterince bilmediği,
yasa değişikliğiyle tanınan bu hakkın 11 Ocak 2010 tarihi sonunda sona
ereceği, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiği kaydedildi.