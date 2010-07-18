-SAĞLIK HARCAMALARINA FREN ANKARA (A.A) - 18.07.2010 - Sağlık harcamalarındaki tasarruf tedbirleri sonuç verdi ve genel sağlık sigortası uygulamasının da etkisiyle Merkezi Yönetim Bütçesindeki sağlık harcamaları, geçen yıla göre yüzde 30 düştü. Maliye Bakanlığı'ndan derlenen verilere göre, geçen yılın Ocak-Haziran döneminde Bütçeden sağlık harcamaları için 3 milyar 510 bin 306 lira çıktı. Bunun 781 milyon 253 bin lirasını kamu personelinin genel tedavi ve sağlık malzemesi giderleri, 446 milyon 196 bin lirasını da ilaç giderleri oluşturdu. Devlet, yeşil kartlıların tedavi ve sağlık malzemeleri için 1 milyar 471 milyon 634 bin lira, ilaç alımları için de 811 milyon 222 bin lira harcama yaptı. Bu yıl ise bütçedeki sağlık harcamalarında 1 milyar lirayı aşkın bir azalma meydana geldi. Bütçeden yılın ilk 6 aylık döneminde sağlık için 2 milyar 458 milyon 950 bin lira çıktı. Bunun 334 milyon 776 bin lirası genel tedavi ve sağlık malzemesi giderleri, 150 milyon 52 bin lirası da genel ilaç giderleri için kullanıldı. Tasarruf tedbirleri, özellikle yeşil kartlıların sağlık harcamalarında kendisini gösterdi. 6 aylık dönemde yeşil kartlıların tedavi ve sağlık malzemesi giderleri yüzde 6,5, ilaç giderleri ise yüzde 26,2 oranında düştü. Söz konusu dönemde yeşil kartlıların tedavi ve sağlık malzemeleri için bütçeden 1 milyar 375 milyon 832 bin lira, ilaç alımları için de 598 milyon 290 bin lira harcandı. Geçici verilere göre, yılın ilk 5 aylık döneminde sağlık kuruluşlarına müracaat edenlerin sayısı, geçen yıla göre yüzde 25 oranında artış gösterdi. Buna karşılık, reçete sayısı yüzde 2 oranında düştü. Çalışanların tedavi katılım payı son aylarda düşüş gösterirken, yeşil kartlıların katılım paylarında ise tam tersine bir artış olduğu gözlendi.