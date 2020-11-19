Sağlık durumu endişe yaratan Wikileaks kurucusu Assange'ın tutulduğu hapishane bloğu, Koronavirüs vakaları nedeniyle kilit altına alındı

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ABD'ye iade davası sürerken Wikileaks kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın tutulduğu hapishane bloğu Koronavirüs salgını nedeniyle kilit altına alındı.

The Guardian'ın aktardığına göre Londra'nın güneydoğusundaki Belmarsh Cezaevi'nde 3 mahkûmun Koronavirüs testinin sonuçları pozitif geldi. Bunun ardından yetkililer Assange'ın da tutulduğu 1. blokta ek önlemler aldı.

Assange'ın halkla ilişkiler ajansına göre bloktaki tüm çalışanlara sonuçları 24 ile 48 saat içinde belli olacak testler yapıldı. Yapılan açıklamada egzersiz saatlerinin durdurulduğu, duşların kapatıldığı ve yemeklerin tutuklulara artık hücrelerinde servis edileceği belirtildi.

Julian Assange'ın yakınları ve avukatları, Wikileaks kurucusunun sağlık durumunun iyi olmadığını ve Koronavirüs'e yakalanmasının ölümcül olabileceğini söylemişti. Avukatların bu gerekçeyle yaptığı tahliye talebi reddedilmişti.

Assange'ın partneri konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Julian için çok endişeliyim. Doktorlar Julian'ın virüsün etkilerine çok açık olduğunu söylüyor, ancak endişeli olduğum tek konu Covid değil. Geçen her gün Julian için ciddi bir risk oluşturuyor. Belmarsh, cinayet ve intiharların sık sık görüldüğü tehlikeli bir ortam. Julian basın özgülüğü ve hükûmetleri sorumlu tutma konusunda hayatta olan en tanınmış isimlerden biri. Biratanya'nın karar vericileri Julian'ın ölümüne sebep olmadan önce rota değiştirmeli"