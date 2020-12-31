Sağlık çalışanlarının toplu taşımadan ücretsiz yararlanma süresi uzatıldı

Sağlık çalışanlarının bugün sona eren toplu taşımadan ücretsiz yararlanma süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Pandemi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkında süre, 31 Aralık itibariyle sona eriyordu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yeni bir kararla süre, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Sağlık çalışanları, bu tarihe kadar Marmaray, Başkentray ve İzban dahil belediyelerle bağlı kuruluşlarının sağladığı toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.