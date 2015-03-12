Sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerine yüzde 50 zam

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği programda konuştu. Davutoğlu, “Nöbet ücretlerinde önemli bir iyileştirme yapıyoruz. Nöbet ücretlerine yüzde 50 zam yapıyoruz” dedi. Davutoğlu, “Tüm sağlık çalışanlarımız da bu iyileştirmeden yararlanacak. Önceki düzenlemelerle birlikte, acilde ve diğer riskli yerlerde nöbet tutanların ücretlerine yüzde 75 zam gelmiş olacak” diye konuştu.

Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Meclis’te görüşülen İç Güvenlik Paketi’nde Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti gerçekleştiren fail konusunda da 24 saat gözaltı, birkaç kişi olarak geçekleşmişse 48 saat gözaltı gerçekleştireceğiz.

Hem şifa vermek için çalışan doktora saldıracaksın hem de hastanenin diğer kapısından çıkacaksın. Önce hesap vereceksin. O gözaltı sonrasında da hukuki işlemler başlatılıp vaka adli makamlara tevdi edilecek. Oraya acı içinde gelen hasta yakınlarının anlıyoruz. O acıyı anlamayan doktorlar için de şikayet mekanizmamız var.

Sağlık Bakanımızla oturduk Türkiye’nin bütçe imkanları çerçevesinde neler yapılır konuştuk. Nöbet ücretlerinde önemli bir iyileştirme yapıyoruz. Nöbet ücretlerine yüzde 50 zam yapıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımız da bu iyileştirmeden yararlanacak. Önceki düzenlemelerle birlikte, acilde ve diğer riskli yerlerde nöbet tutanların ücretlerine yüzde 75 zam gelmiş olacak.

Hekim hem şiddete maruz kalıyor, tıbbi müdahalede bulunuyor. Hem de maddi olarak bir risk altına girer miyim diye operasyon gerçekleştiriyor. Doktorlarımızın sürekli bu stres altında olması hataları artırır. Yapacağımızı yeni düzenleme ile mali sorumluluk sigortasında 400 bin lira olan risk ücreti 600 bin ve 800 bin liraya çıkarılacaktır. Prim ücretlerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. 14 Mart tıp bayramına girerken şiddete maruz kalan hekimlerimiz üzerinden bütün hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza mesajımızı iletmek istiyoruz: sizlere güveniyoruz. Sizin elleriniz tüm toplumumuza şifa dağıtmaktadır.