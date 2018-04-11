T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sağlık çalışanlarından polislere pastalı sürpriz

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde sağlık çalışanları, Polis Haftası nedeniyle 'hastalar olay çıkarıyor' diye yaptığı ihbarın ardından hastaneye gelen polisleri, pastayla karşılayarak sürpriz yaptı

11 Nisan 2018 13:51

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ\'nin Sarıoğlan ilçesinde sağlık çalışanları, Polis Haftası nedeniyle \'hastalar olay çıkarıyor\' diye yaptığı ihbarın ardından hastaneye gelen polisleri, pastayla karşılayarak sürpriz yaptı.
Sarıoğlan İlçe Devlet Hastanesi Aile Hekimi Dr. Ramazan Avşar ve diğer sağlık çalışanları, Polis Haftası nedeniyle polislere sürpriz yaptı. Sarıoğlan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nü arayan Dr. Ramazan Avşar, ihbarda bulunup, \"Hastalar olay çıkartıyor. Yardıma ihtiyacımız var\" dedi. Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Dr. Ramazan Avşar ve sağlıkçılar, hastaneye gelen 12 kişiden oluşan polis ekibini pastayla karşıladı.
Dr. Avşar, \"Polis Haftası nedeniyle herkes polislerimizin haftasını kutluyor. Biz de değişik bir şey yapalım dedik. Polis arkadaşlarımız 500 metre yakınımızda bulunuyor. Güzel bir sürpriz yapalım istedik. Mutlu olurlarsa bizde seviniriz\" dedi.
Komiser Yardımcısı Hakan Taş ise sürpriz için sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, \"Tüm meslektaşlarımın Polis Haftası\'nı kutlarım. Sıcak, soğuk  demeden olaylara en kısa zamanda müdahale ediyoruz\" dedi.
Yapılan sürprizin ardından sağlık çalışanları ve polisler hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYASARIOĞLAN Kayseri DHA KAYSERİ SarıoğlanPolis HaftasıSarıoğlanDevlet Hastanesi Aile Hekimi Dr Ramazan AvşarPolis Haftası nedeniyleEmniyet Müdürlüğü Dr Ramazan AvşarYardımaBununDr Ramazan AvşarDr AvşarHaftası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24