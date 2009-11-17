Sağlık çalışanlarından oturma eylemi

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde taşeron firma adına çalışan yaklaşık 600 işçi, 2 saat süren iş bırakma ve oturma eylemi yaptı.



DİSK'e bağlı Dev-Sağlık İş Sendikasına üye bin 270 işçiden bugün görevli olan yaklaşık 600 çalışan, ücretlerinin yatırılmadığı gerekçesiyle sabah iş başı yapmadı.



Çalışanların hastanenin poliklinikler girişinde saat 08.00'de başlayan iş bırakma ve oturma eylemi saat 10.00'a kadar sürdü.



İşçiler, slogan atarak protestoda bulundu.



Bazı hemşirelerin de destek verdiği eylem nedeniyle gişelerde hastalar uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğun bakım, röntgen, ameliyathane, laboratuvar gibi birçok bölümde işler aksadı.



Eyleme katılanlar, poliklinik önünde bekleyen hastalardan, mağduriyete neden oldukları için özür diledi.



Dev-Sağlık İş Sendikası iş yeri temsilcisi Fikret Sarıgül, yaptığı açıklamada, özveriyle çalıştıklarını ancak son aylarda ücretlerini düzenli alamadıklarını ileri sürdü.



Yönetimle yapılan görüşmelere rağmen verilen tarihlerde ücretlerinin yatırılmadığını iddia eden Sarıgül, şöyle konuştu:



''17 gündür ücretlerimiz yatmadı. Asgari ücretimizi henüz alamadık. Evimize ekmek götüremiyoruz, ev kiramızı ödeyemiyoruz. Kredi kartı borçlarımızı zamanında kapatamıyoruz. Sadaka değil hakkımızı istiyoruz. Emeğimizin karşılığını, alın terimizin verilmesini bekliyoruz. Bu şartlar altında nasıl verimli olmamız beklenebilir. Ücretlerimiz yatmazsa bu eylemimizi sürdüreceğiz.''



Sağlık çalışanları, eylemin ardından iş başı yaptı.

