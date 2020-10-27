T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sağlık çalışanlarından istifa yasağına tepki: "Sağlıkçının canı yok mu"

27 Ekim 2020 21:48

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 salgını sürecinde her ne sebeple olursa olsun sağlık çalışanlarının istifa talebini reddetme kararına Twitter'da 'sağlıkçının canı yok mu' etiketiyle tepki gösteriliyor.

Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) konuya ilişkin yapılan paylaşımda "Pandeminin 8. Ayında COVID-19 Meslek Hastalığı Sayılmazken, Sağlıkçılara düzenli test yapılmazken; Sağlık Çalışanlarının izin ve istifalarının engellenmesi kabul edilemez" denildi. Paylaşım yüzlerce etkileşim aldı.

Konuya ilişkin dikkat çeken paylaşımlar şöyle:

ETİKETLER

Sağlık çalışanlarıSağlık çalışanları istifa yasağıistifa yasağıistifaizinücretsiz izinyıllık izinsağlık çalışanları yıllık izin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24