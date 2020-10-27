Sağlık çalışanlarından istifa yasağına tepki: "Sağlıkçının canı yok mu"

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 salgını sürecinde her ne sebeple olursa olsun sağlık çalışanlarının istifa talebini reddetme kararına Twitter'da 'sağlıkçının canı yok mu' etiketiyle tepki gösteriliyor.

Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) konuya ilişkin yapılan paylaşımda "Pandeminin 8. Ayında COVID-19 Meslek Hastalığı Sayılmazken, Sağlıkçılara düzenli test yapılmazken; Sağlık Çalışanlarının izin ve istifalarının engellenmesi kabul edilemez" denildi. Paylaşım yüzlerce etkileşim aldı.

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Sağlık çalışanlarına istifa yasağı geldi; yıllık izinler durduruldu Etikette yapılan bir başka paylaşımda da "Ölüyoruz, bir bir eksiliyoruz, ek ödemeye gelince bizleri kırk parçaya bölenler, mevzu izin durdurulmasına gelince, bir anda sağlık camiası demeye başlıyor" ifadesi kullanıldı.

Konuya ilişkin dikkat çeken paylaşımlar şöyle: