Sağlık çalışanlarından istifa yasağına tepki: "Sağlıkçının canı yok mu"

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 salgını sürecinde her ne sebeple olursa olsun sağlık çalışanlarının istifa talebini reddetme kararına Twitter'da 'sağlıkçının canı yok mu' etiketiyle tepki gösteriliyor.
Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) konuya ilişkin yapılan paylaşımda "Pandeminin 8. Ayında COVID-19 Meslek Hastalığı Sayılmazken, Sağlıkçılara düzenli test yapılmazken; Sağlık Çalışanlarının izin ve istifalarının engellenmesi kabul edilemez" denildi. Paylaşım yüzlerce etkileşim aldı.
Konuya ilişkin dikkat çeken paylaşımlar şöyle: